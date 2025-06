Putinov obchod so smrťou. Ak zomrie ruský vojak, rodina zbohatne

V Rusku začal prekvitať "obchod so smrťou". Straty ruskej armády na ukrajinskom fronte sú také vysoké, že každý mesiac potrebuje naverbovať 30- až 40-tisíc vojakov. Z prieskumov pritom vyplýva, že to rodinám príliš neprekáža - až 40 percent Rusov by podporilo, aby ich príbuzný či blízky priateľ narukoval. Ako je to možné? Šéf Kremľa Vladimir Putin si ich jednoducho kupuje. Rodina, ktorej člen padne vo vojne, dostane neraz vyššie odškodné, ako by dotyčný v živote zarobil.