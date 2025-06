ONLINE: Izrael vyzval na evakuáciu okolia iránskeho jadrového reaktora. USA sa pripravujú na možný americký útok na Irán

Protestujúci v Bagdade v Iraku s portrétom iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího počas protestu proti izraelským útokom pri moste vedúcom do opevnenej Zelenej zóny, kde sa nachádza veľvyslanectvo USA v stredu 18. júna 2025.

Protestujúci v Bagdade v Iraku s portrétom iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího počas protestu proti izraelským útokom pri moste vedúcom do opevnenej Zelenej zóny, kde sa nachádza veľvyslanectvo USA v stredu 18. júna 2025.

Čítajte viac Putin ako mierotvorca? Áno, keď ukončí „svoju“ vojnu, mieni Trump. Kremeľ varuje Washington pred zapojením Američanov (online)

5:40 Izraelská armáda vo štvrtok vyzvala na evakuáciu v okolí iránskeho ťažkovodného reaktora v Araku. Výstrahu zverejnila na sieti X. Izrael od piatka minulého týždňa podniká rozsiahle útoky na ciele v Iráne, čo odôvodňuje snahou zabrániť islamskej republike získať jadrové zbrane. Teherán opakovane tvrdí, že jeho nukleárny program je čisto mierový.

Výzvu armáda židovského štátu doplnila satelitnou snímkou jadrovej prevádzky v červenom kruhu. Reaktor v Araku sa nachádza asi 250 kilometrov juhozápadne od Teheránu.

Izrael už skôr zasiahol jadrové zariadenie v Natanze, kde poškodil centrifúgy používané na obohacovanie uránu. Zaútočil tiež na ďalšie ciele spájané s iránskym jadrovým programom.

Izrael už roky varuje, že nedovolí Iránu vyrobiť jadrovú zbraň. Teherán tvrdí, že takéto ambície nemá.

5:35 Vysokí predstavitelia Spojených štátov sa pripravujú na možný americký úder proti Iránu v najbližších dňoch. V noci na štvrtok o tom s odvolaním sa na svoje zdroje informovala agentúra Bloomberg. Americký prezident Donald Trump v stredu odmietol oznámiť, či sa USA pridajú k Izraelu v útokoch na islamskú republiku.

Bloomberg uviedol, že situácia sa stále vyvíja a môže sa zmeniť. Niektorí americkí činitelia podľa tejto agentúry spomenuli možné plány na víkendový útok.

Izrael útočí na ciele v Iráne od piatka minulého týždňa, odôvodňuje to snahou zabrániť Teheránu vyrobiť jadrovú bombu. Či sa k židovskému štátu pridajú aj USA, Trump odmieta oznámiť. „Ja to nemôžem povedať. Možno to urobím, možno nie. Nikto nevie, čo urobím,“ odpovedal Trump v stredu na otázku o možných amerických úderoch na Irán.

Denník The Wall Street Journal v stredu napísal, že Trump svojim poradcom v utorok oznámil, že schválil plány útoku na Irán, ale že naďalej vyčkáva, či Teherán opustí svoj jadrový program.

V súvislosti s možným zapojením USA do konfliktu médiá aj analytici často spomínajú, že Spojené štáty by mohli zasiahnuť iránske jadrové zariadenie vo Forde, ktoré je vybudované vo vnútri hory. USA majú totiž vo výzbroji bomby, ktoré sú schopné preraziť masu skaly aj betónu a potom v podzemí explodovať. Izrael takúto muníciu k dispozícii nemá.

Boje medzi Izraelom a Iránom sa začali v piatok rozsiahlym izraelským úderom na iránske jadrové prevádzky, vojenské objekty, jadrových vedcov a armádnych predstaviteľov. Izrael tvrdí, že cieľom jeho vojenskej akcie je zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Teherán popiera, že by na vývoji jadrových zbraní teraz aktívne pracoval, a zároveň opakuje, že mieni pokračovať vo svojom mierovom jadrovom programe.