ONLINE: Putin sa stretne aj so Zelenským, ale až na záver. Taurusy vojnu nezmenia, len zničia vzťahy s Nemeckom, tvrdí

6:25 Ruský prezident Vladimir Putin je ochotný rokovať s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ak mu zavolá. Putin tiež podľa agentúry Reuters spochybnil možnosť, že by Nemecko mohlo byť sprostredkovateľom v riešení konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. Uviedol tiež, že ak by Nemecko dodalo Ukrajine strely s plochou dráhou letu Taurus, považovalo by to Rusko za priame zapojenie Nemecka do vojny. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, a to aj vďaka západnej pomoci vrátane tej nemeckej.

„Ak spolkový kancelár chce zavolať a konať, už som to povedal veľakrát, tak my neodmietame žiadny kontakt. Sme na to vždy otvorení, "povedal Putin. Poznamenal, že to boli európski partneri, kto s Ruskom prerušil kontakt. "V určitom momente, keď sa naši európski partneri rozhodli uštedriť nám strategickú porážku na bojisku, tak tieto kontakty sami zastavili,“ uviedol.

Putin ďalej povedal, že pochybuje o tom, že by Nemecko mohlo ako prostredník prispieť k rokovaniam s Ukrajinou viac ako Spojené štáty. „Prostredník musí byť neutrálny. A keď vidíme nemecké tanky a leopardy na bojisku a teraz pozeráme na to, že spolková republika zvažuje dodanie taurusov k útokom na ruské územie s využitím nielen techniky, ale aj dôstojníkov bundeswehru, tak to samozrejme vyvoláva otázky,“ uviedol Putin.

5:55 Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený stretnúť sa so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským, avšak iba počas „záverečnej fázy“ rokovaní o ukončení viac ako tri roky trvajúceho konfliktu. Povedal to vo štvrtok novinárom z popredných svetových agentúr vrátane DPA a AFP na stretnutí, ktoré v rámci Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade (SPIEF) zorganizovala ruská štátna agentúra TASS.

„Povedal som, že som pripravený stretnúť sa s každým, vrátane Zelenského. To nie je problém – ak ukrajinský štát dôveruje niekomu konkrétnemu, že bude viesť rokovania, môže to byť, preboha, aj Zelenskyj,“ vyhlásil Putin.

„Je nám jedno, kto vedie rokovania, aj keby to bol súčasný šéf režimu,“ pokračoval Putin. Dodal však, že sa tak stane až v „nejakej záverečnej fáze, aby sme tam nesedeli a donekonečna niečo nerozdeľovali, ale aby sme to ukončili.“

Otázkou pre Rusko však podľa neho je to, kto nakoniec podpíše mierovú dohodu. „Podpísať to musia legitímne autority. Inak príde niekto ďalší … a všetko to vyhodí do koša. Ale to nie je možné, riešime vážne problémy,“ konštatoval šéf Kremľa.

Putin opakovanie spochybňuje Zelenského legitimitu, keďže jeho päťročné funkčné obdobie sa skončilo minulý rok. Ukrajinská vláda však zdôrazňuje, že pre stanné právo sa nemôžu konať voľby a Zelenskyj má naďalej všetky právomoci.

„Musíme nájsť riešenie, ktoré by nielen ukončilo súčasný konflikt, ale vytvorilo aj podmienky, aby sa zabránilo opakovaniu podobných situácií v dlhodobom horizonte,“ povedal Putin.

Podporil tiež pokračovanie priamych rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. Rozhovory, ktoré sa tento rok konali dvakrát v Istanbule vďaka sprostredkovaniu tureckej vlády, majú pokračovať po 22. júni. Nedávne stretnutia priniesli podľa Putin výsledky v humanitárnej oblasti vrátane výmeny väzňov a padlých vojakov.

Putin tiež povedal, že ruské sily majú na Ukrajine „strategickú výhodu“ a neustále postupujú pozdĺž celej línie kontaktu. Deje sa tak každý deň „a postup bude pokračovať“. Straty ukrajinských ozbrojených síl na bojisku podľa neho prevyšujú úroveň mobilizácie. Konštatoval tiež, že ak sa Rusku nepodarí dosiahnuť mierovú dohodu, dosiahne svoje ciele na Ukrajine vojenskými prostriedkami.

Putin vyhlásil, že ak Nemecko poskytne Ukrajine svoje rakety dlhého doletu Taurus, „úplne“ to zničí bilaterálne vzťahy a nebude to mať žiadny vplyv na priebeh ruskej ofenzívy: „Každý vie, že ak sa to stane, neovplyvní to priebeh bojov. To neprichádza do úvahy. Ale úplne to zničí naše vzťahy“. Putin dodal, že tieto rakety nemožno použiť bez pomoci nemeckých vojakov, čo by znamenalo, že „nemecká armáda zasiahne ruské územie nemeckými raketami“.

Ruský prezident s novinármi hovoril aj o zbrojení NATO. Aliancia sa k väčším výdavkom na obranu rozhodla práve v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. „Vyzbrojovanie NATO nepovažujeme za hrozbu pre Ruskú federáciu, pretože vo veciach bezpečnosti sme sebestační. A neustále zlepšujeme naše ozbrojené sily a obranné kapacity,“ uviedol Putin.

Putin však uviedol, že kroky NATO síce znamenajú isté hrozby, ale Rusko je schopné ich zastaviť. „Niet o tom pochýb. V tejto veci akékoľvek vyzbrojovanie a zvyšovanie rozpočtu na päť percent HDP krajín NATO nedáva žiadny zmysel,“ povedal.

Aliančné krajiny chcú v reakcii na ruskú agresiu navýšiť výdavky na zbrojenie z existujúceho cieľa vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP) na päť percent. Plán počíta s tým, že 3,5 percenta budú priame výdavky na armádu a 1,5 percenta budú investície spojené s bezpečnostnou, ako sú infraštruktúra či kybernetická bezpečnosť.