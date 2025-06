Predátor, akého Británia nezažila. Čínsky študent dostal doživotie za znásilnenie desiatok žien. Dostane sa na slobodu?

Za zdrogovanie a znásilnenie najmenej desiatich žien uložil britský súd čínskemu študentovi doživotie. Doktorand, ktorý je považovaný za jedného z najhorších sexuálnych predátorov v britskej histórii, bol dnes odsúdený na doživotie s minimálnym trestom 24 rokov, píše denník The Guardian.

Dvadsaťosemročný čínsky občan Zhenhao Zou, ktorý sa na súde priznal, že sledoval extrémnu pornografiu zobrazujúcu znásilnené ženy v bezvedomí, bol v marci odsúdený za znásilnenie troch žien v Londýne a siedmich v Číne. Od tohto rozsudku sa polícii prihlásilo ďalších 24 žien a ďalšie obete zostávajú zatiaľ neidentifikované. Zou bol dnes odsúdený celkom za 28 trestných činov, vrátane držania drog za účelom páchania sexuálnych trestných činov a držania extrémnej pornografie.

Podľa denníka The Guardian Zou v rokoch 2019 až 2024 zdrogoval a potom si natočil znásilnenie najmenej 60 obetí. Po zatknutí u neho v byte v londýnskej štvrti Elephant and Castle v januári 2024 polícia objavila 58 videí znásilnenia, ktoré Zou natočil na utajené kamery. Je na nich vidieť, ako ženám podáva nápoj s drogami a tiež ich protesty a prosby predtým, ako stratili vedomie. Mnohé zo žien boli rovnako ako Zou čínskeho pôvodu. Do svojho bytu svoje obete vylákal pod zámienkou spoločného štúdia alebo pozvanie na pohárik.

Detektívi zdôraznili, že vyšetrovanie pokračuje a polícia zisťuje totožnosť ďalších obetí na nahrávkach.

„Vďaka pozoruhodnému úsiliu našich policajtov a prokurátorov strávi teraz nebezpečný a zbabelý páchateľ najbližších 24 rokov za mrežami. Dúfam, že skutočnosť, že Zou už nemôže škodiť ostatným, poslúži ako malá útecha ženám, ktoré nesmierne trpeli,“ povedal zástupca metropolitnej polície Kevin.

Zou prvýkrát prišiel do Británie študovať v roku 2017. Na súde sa chválil, že má „každý mesiac päť nových sexuálnych partneriek“. Na ich vyhľadávanie používal sociálne siete a zoznamky. Na súde bol popísaný ako zdanlivo „očarujúci“ muž a jedna z obetí uviedla, že pôsobil ako gentleman. V roku 2019 začal Zou študovať doktorát zo strojného inžinierstva na University College London.