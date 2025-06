ONLINE: Americké lietadlá sa stiahli z letiska v Katare. Lammy: Ešte je čas na diplomatické riešenie

Kam všade smerovali izraelské útoky na Irán Video Animácia izraelskej armády (IDF), ktorá znázorňuje, kam smerovali útoky izraelských lietadiel v Iráne. Situácia k 17. júnu 2025. / Zdroj: IDF

6:50 Austrália v piatok oznámila, že dočasne zatvorila svoje veľvyslanectvo v Teheráne s odvolaním sa na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine, kde Izrael pokračuje v útokoch na vojenské a jadrové zariadenia. Konzulárnych pracovníkov presunuli do susedného Azerbajdžanu kde budú pomáhať Austrálčanom odchádzajúcim z Iránu. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Ministerka zahraničných Penny Wongová vysvetlila, že na Blízky východ vyslali vojenský personál a lietadlá. Pomáhať budú pri evakuácii austrálskych občanov a diplomatov. Ozrejmila, že sa nezúčastnia na žiadnych bojových operáciách.

Útok na letisko v Teheráne: Izrael zdevastoval stíhačky F14 Tomcat Video Izraelské vzdušné sily (IAF) tvrdia, že zacielili a zničili dve lietadlá F-14 Tomcat na medzinárodnom letisku Mehrabad v Teheráne v Iráne v rámci širšej vojenskej operácie zameranej na neutralizáciu hrozieb pre izraelský vzdušný priestor, 16. jún 2025. / Zdroj: Izraelské vzdušné sily (IAF)

6:45 Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim vo štvrtok vyhlásil, že jeho skupina bude „konať podľa vlastného uváženia“ v iránsko-izraelskom konflikte. Reagoval tak na varovania americkej prezidentskej administratívy, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Vo vyhlásení vodca tvrdí, že Hizballáh v konflikte medzi dvoma regionálnymi mocnosťami „nie je neutrálny a proti tejto brutálnej izraelsko-americkej agresii bude konať tak, ako uzná za vhodné“. „Tyranská Amerika a zločinecký Izrael si nebudú môcť podmaniť iránsky ľud a Islamské revolučné gardy,“ uvádza Kásim.

Hizballáh odsúdil izraelské útoky, avšak dosiaľ nevyjadril zámer zasiahnuť na podporu Teheránu. Skupina utrpela značné škody počas minuloročnej vojny s Izraelom, ktorú v novembri pozastavilo prímerie. Vojna výrazne oslabila skupinu, ktorá bola kedysi vnímaná ako najmocnejšia a najvplyvnejšia súčasť takzvanej iránskej „osi odporu“, konštatuje AFP.

6:25 Podľa izraelskej armády Irán na Izrael vypálil najmenej jednu raketu s kazetovou muníciou. Pokiaľ by sa tvrdenie potvrdilo, išlo by o prvé použitie tohto typu munície v týždeň trvajúcom konflikte. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.

Izraelská armáda priblížila, že hlavica rakety sa rozštiepila vo výške 7 kilometrov a uvoľnila približne 20 menších bômb v okruhu asi 8 kilometrov nad centrálnou časťou Izraela. Jedna z malých bômb zasiahla dom v meste Azor a spôsobila škody, uviedol vojenský spravodajca portálu Times of Israel. K obetiam nedošlo.

Izrael zasiahol televíziu v Teheráne počas živého vysielania Video Zdroj: ta3

6:15 Satelitné snímky zo štvrtka naznačujú, že desiatky vojenských lietadiel na americkej vojenskej základni al-Udajd v Katare stiahli z letiskovej plochy. Podľa agentúry AFP sa ich môžu snažiť ochrániť pred prípadnými iránskymi útokmi, keďže Washington zvažuje, či sa zapojí do konfliktu medzi Iránom a Izraelom.

Ešte 5. júna sa na letiskovej ploche nachádzalo 40 amerických lietadiel vrátane prieskumných strojov alebo transportných lietadiel Hercules C-130. Na satelitných snímkach zo štvrtka poskytnutých spoločnosťou Planet Labs PBC sa však na ploche nachádzali iba tri lietadlá.

Mark Schwartz, generálporučík americkej armády vo výslužbe pre AFP uviedol, že personál, lietadlá a zariadenia v al-Udajd by boli v prípade útoku „mimoriadne zraniteľné“ vzhľadom na „tesnú blízkosť“ základne k Iránu. Aj črepiny z výbušnín by podľa neho mohli spôsobiť, že lietadlo „by nebolo schopné plniť svoje úlohy“. Stroje pravdepodobne presunuli do hangárov alebo na iné základe v regióne.

AFP pripomína, že od minulotýždňového izraelského útoku na Irán sú americké sily v regióne v pohotovosti. Do oblasti smeruje lietadlová loď USS Nimitz a na letiská v Európe z USA vyslali 25 tankovacích lietadiel KC-46A Pegasus a KC-135 Stratotanker.

Hovorkyňa Bieleho domu vo štvrtok večer ozrejmila, že americký prezident Donald Trump sa o prípadnom vojenskom útoku na Irán rozhodne v priebehu najbližších dvoch týždňov, hoci stále preferuje možnosť diplomatického urovnania situácie.

5:10 Britský minister zahraničných vecí David Lammy v noci na piatok po stretnutí so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom vyhlásil, že je stále čas na diplomatické riešenie otázky iránskeho jadrového programu a odvrátenie širšieho konfliktu v regióne. Informuje o tom odľa agentúry AFP.

„Situácia na Blízkom východe je naďalej nebezpečná. Sme presvedčení, že Irán nikdy nesmie získať jadrovú zbraň,“ uviedol Lammy vo vyhlásení, ktoré zverejnilo britské veľvyslanectvo Washingtone. „Diskutovali sme o tom, že Irán musí uzavrieť dohodu, aby sa zabránilo prehlbovaniu konfliktu. V nasledujúcich dvoch týždňoch sa naskytne príležitosť na dosiahnutie diplomatického riešenia,“ myslí si šéf britskej diplomacie.

Lammy sa s Rubiom a americkým vyslancom pre Blízky východ Steveom Witkoffom stretol deň predtým ako spolu so svojimi rezortnými kolegami z Francúzska, Nemecka a EÚ odcestuje do Ženevy na schôdzku s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím.

„Je načase skoncovať s hrozivými udalosťami na Blízkom východe a zabrániť eskalácii v regióne, ktorá by nikomu neprospela,“ uzavrel britský minister.