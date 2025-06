Orbán: Ak nebude veto v EÚ, maďarská štátnosť zanikne

Ak by sa Európska únia rozhodla vylúčiť členské štáty zo spoločného rozhodovania, znamenalo by to koniec maďarskej štátnosti. Vyhlásil to v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.