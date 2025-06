V USA po zásahu súdu prepustili z imigračnej väzby prominentného propalestínskeho aktivistu

Detenčné zariadenie pre migrantov v Louisiane opustil Chalíl niekoľko hodín po tom, čo federálny súd nariadil jeho prepustenie po vyše trojmesačnom zadržiavaní, napísala agentúra AFP.

Absolvent univerzity Chalíl patril k vyjednávačom demonštrujúcich študentov. Americký prezident Donald Trump označil protesty za antisemitské a sľúbil deportovať všetkých zahraničných študentov, ktorí sa ich zúčastnili.

Trumpova vojenská prehliadka - vojaci pochodujú pred tribúnou Video

Rozhodnutie o Chalílovom prepustení je podľa agentúry Reuters veľké víťazstvo organizácií obhajujúcich ľudské práva, ktoré útoky Trumpovej vlády na propalestínskeho aktivistu označovali za nezákonné.

„Spravodlivosť zvíťazila, ale s veľkým oneskorením,“ uviedol Chalíl po odchode z detenčného zariadenia. „Nemalo by to trvať tri mesiace,“ dodal. Predpokladá sa, že Chalíl teraz zamieri do New Yorku za svojou ženou a synom, ktorý sa narodil počas jeho pobytu vo väzbe, napísala agentúra AP.

Chalíl, ktorého imigrační agenti zadržali 8. marca, v minuloročných rozhovoroch so CNN a ďalšími médiami odsúdil antisemitizmus a rasizmus. Tvrdil tiež, že ho americké úrady trestajú za jeho politický názor a že postup proti nemu je v rozpore s americkou ústavou. Chalíl je potomkom palestínskych utečencov, narodil sa v Sýrii a má alžírske občianstvo, v USA bol legálne a vlani získal zelenú kartu oprávňujúcu na trvalý pobyt. Jeho manželka je americkou občiankou, ich syn je potom rodeným Američanom.

Trump Chalílovo zadržanie označil za prvé z mnohých a vyhlásil, že študentov, ktorí sa zapojili do podľa neho proteroristické, antisemitské a antiamerické činnosti, čaká vyhostenie.

Propalestínske demonštrácie na amerických vysokých školách boli reakciou na vojenské akcie izraelskej armády v Pásme Gazy a tamojšiu chudobnú humanitárnu situáciu. Do Gazy izraelskí vojaci vpadli v odvete za teroristický útok Hamasu z októbra 2023. Hamas vtedy so svojimi spojencami zabil približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesol ako rukojemník. Izraelská armáda v reakcii na to vpadla do Gazy, kde podľa tamojších úradov ovládaných Hamásom zahynulo vyše 55 000 Palestínčanov.