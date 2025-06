B-2 Spirit: Najdrahší bombardér všetkých čias opäť v akcii. USA ho nasadili proti Iránu, prvýkrát poslúžil v Juhoslávii

„Neviditeľné“ bombardéry boli nasadené najmä preto, že ako jediné dokážu prepraviť a zamerať špeciálne bomby určené na ničenie podzemných komplexov. V prípade zariadenia Fordó bolo zhodených šesť takýchto bômb, zatiaľ čo ďalšie dva ciele – Isfahán a Natanz – boli zasiahnuté strelami Tomahawk vypálených z ponoriek. Informoval o tom portál idnes.cz.

Historik Kríž o útoku USA na Irán Video

Čítajte viac USA útočili na Irán „matkou všetkých bômb“. Kríž: Môže ísť o zlomový moment v konflikte

Zbraň vytvorená počas studenej vojny

Prototyp B-2 vzlietol prvýkrát 17. júla 1989, no vývoj bombardéra siaha do začiatku 80. rokov, keď spoločnosť Northrop získala zákazku na vývoj nového typu lietadla využívajúceho technológie znižujúce radarovú viditeľnosť. Výsledkom bolo samokrídlo – konštrukčné riešenie, ktoré minimalizuje radarový odraz vďaka absencii trupu a chvostových plôch.

Aj keď podobný dizajn skúmali už počas druhej svetovej vojny nacistické Nemecko či samotný Northrop v povojnových projektoch YB-35 a YB-49, až v 80. rokoch sa stal reálnym základom sériovo vyrábaného stroja.

Bombardér mal byť schopný preniknúť sovietskou protivzdušnou obranou a doručiť jadrový náklad do srdca nepriateľského územia. Postupne sa však menili požiadavky: okrem letov vo veľkých výškach musel stroj zvládnuť aj lety nízko nad terénom, aby minimalizoval riziko odhalenia.

Prvýkrát nasadené v Juhoslávii

Pôvodný plán počítal so 132 kusmi, no po konci studenej vojny prišlo k výraznému zníženiu objednávky. Do roku 1997 tak vzniklo len 20 kusov (plus jeden prototyp), čo extrémne zvýšilo jednotkovú cenu, keďže náklady na vývoj sa rozpočítali medzi minimum lietadiel.

USA pripravujú úder na Irán Video

Čítajte viac Iránsky režim sa len tak nezosype. Vybudovali ho tak, aby prežil

Bombardéry B-2 boli pôvodne určené na jadrové útoky, neskôr však dostali aj schopnosť niesť konvenčné zbrane. Do bojovej akcie sa prvýkrát zapojili v roku 1999 pri náletoch na Juhosláviu. Nasledovali misie nad Afganistanom, Irakom či Líbyou – vždy bez straty jediného stroja v boji. Výnimkami boli dve nehody – jedna pri štarte v roku 2008 a druhá v roku 2022.

Bomby, ktoré preniknú aj hlboko pod zem

Medzi výzbroj B-2 patrí aj bomba GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), ktorá bola podľa dostupných správ použitá pri útokoch na iránske zariadenia. Táto najvýkonnejšia konvenčná bomba amerického arzenálu váži 13,6 tony a vďaka konštrukcii dokáže preniknúť desiatky metrov pod povrch. V prípade železobetónu je to podľa BBC až 18 metrov, pričom samotná nálož tvorí takmer 2,5 tony výbušniny.

Prichádza náhrada: B-21 Raider

Americké letectvo plánuje postupne vyradiť bombardéry B-2 a nahradiť ich novým typom – B-21 Raider. Prvý verejný let nového stroja sa uskutočnil 10. novembra 2023, pričom jeho zaradenie do výzbroje sa očakáva koncom tejto dekády.

Foto: TASR/AP USA, armáda, bombardér B-21 Raider Nedatované snímka, ktorú poskytlo americké letectvo, zobrazuje grafiku amerického letectva s označením B-21. Spojené štáty predstavili v decembri 2022 najnovší "neviditeľný" bombardér – dostal označenie B-21 Raider a vyvíjajú ho s cieľom čeliť novým hrozbám. Stroj má nahradiť starší bombardér B-2 Spirit.

B-21 má byť menší, ešte menej zachytiteľný radarom a schopný niesť konvenčné aj jadrové zbrane. Americká armáda plánuje objednať minimálne 100 kusov, ktoré postupne nahradia nielen B-2, ale aj nadzvukové B-1B a už legendárne B-52.