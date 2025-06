ONLINE: Zmena režimu? Trump naznačil, že nie je proti, ak lídri Irán 'nevedia urobiť opäť veľkým'. Izrael chce dokončiť, čo začal

Aj keď predstavitelia USA hovoria, že cieľom amerických útokov na Irán nie je zmena režimu v krajine, Trump naznačil, že by nebol proti.

Elektronický billboard v Ramat Gan v Izraeli zobrazuje prezidenta Donalda Trumpa spolu so správou "Ďakujem, pán Prezident" Poďakovanie sa týka americkej angažovanosti vo vojne medzi Izraelom a Iránom.

5:00 Izrael sa vďaka rozhodnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa bombardovať jadrové zariadenia v Iráne priblížil svojmu cieľu vo vojne s touto krajinou, teda k zničeniu iránskeho jadrového programu a balistických rakiet. V nedeľu večer to podľa agentúr Reuters a AFP uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podľa Netanjahua bola iránska jadrová prevádzka Fordo veľmi tvrdo zasiahnutá, rozsah škôd ale bude ešte len spresnený.

„Máme zaujímavé informácie o umiestnení iránskeho uránu obohateného na 60 percent,“ uviedol tiež bez ďalších podrobností Netanjahu.

„Nenecháme sa zatiahnuť do opotrebovávacej vojny, ale tiež neukončíme našu vojenskú kampaň v Iráne predčasne,“ vyhlásil dnes izraelský premiér. Izraelské údery sa podľa neho skončia, keď bude dosiahnutý cieľ. „Nebudeme robiť viac, ako je potrebné,“ povedal podľa Reuters Netanjahu.

Súčasne v nedeľu večer izraelská armáda uviedla, že útočí na vojenskú infraštruktúru v Teheráne a v západnom Iráne. Iránske agentúry informovali o explóziách, ktoré zaznamenali v meste Kermánšáh na západe Iránu a v provincii Alborz západne od Teheránu. Pri útoku na západe Iránu bol podľa iránskej agentúry SNN zabitý veliteľ brigády, traja dôstojníci a dvaja iránski vojaci.

Izraelské údery zasiahli veľký vojenský komplex Parčín približne 30 kilometrov juhovýchodne od Teheránu, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na iránsky server Núr News. Irán neskôr podľa izraelskej armády vyslal na Izrael ďalšiu salvu balistických rakiet a v strednej časti krajiny sa rozozneli sirény.

4:58 Americký prezident Donald Trump v nedeľu naznačil možnosť zmeny režimu v Iráne. Urobil tak na svojej sociálnej sieti Truth Social, hoci viacerí predstavitelia jeho administratívy predtým zdôraznili, že zmena režimu nie je cieľom amerických úderov na iránske jadrové zariadenia, píše agentúra AFP. Spojené štáty v noci na nedeľu letecky zaútočili na tri zariadenia vo Forde, Natanze a Isfaháne, a priamo sa tak zapojili do izraelských úderov trvajúcich od 13. júna, ktorých cieľom je zničiť iránsky jadrový program.

„Nie je politicky korektné používať pojem "zmena režimu“, ale ak je súčasný iránsky režim neschopný urobiť Irán opäť veľkým, prečo by k zmene režimu nemohlo dôjsť? MIGA!" napísal Trump na sieti Truth Social s odvolaním sa na MAGA, teda skratku svojho sloganu Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť veľkou).

Americký minister zahraničia Marco Rubio predtým v rozhovore odvysielanom stanicou Fox News povedal, že cieľom nočných amerických úderov nie je zvrhnutie iránskeho režimu. Rovnako sa na tlačovej konferencii k americkým úderom vyjadril minister obrany Pete Hegseth. „Táto misia nebola o zmene režimu (v Iráne),“ povedal.

Terajší konflikt medzi Izraelom a Iránom sa začal 13. júna rozsiahlym izraelským úderom na iránske jadrové prevádzky, vojenské objekty, jadrových vedcov a armádnych predstaviteľov. Izrael tvrdí, že cieľom jeho vojenskej operácie je zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Teherán popiera, že by na vývoji jadrových zbraní aktívne pracoval, a zároveň opakuje, že mieni pokračovať vo svojom mierovom jadrovom programe. Spojené štáty v predchádzajúcich týždňoch rokovali s Iránom o novej dohode o jeho jadrovom programe v snahe prinútiť Teherán vzdať sa obohacovania uránu v krajine. Izraelské útoky tieto rozhovory prerušili. Izrael a Irán na seba od prvého dňa konfliktu navzájom útočia vzdušnými údermi.

V roku 1979 bol v Iráne po zvrhnutí šáha Mohammada Rezá Pahlavího nastolený teokratický režim, na ktorého čele dnes stojí ajatolláh Alí Chameneí.

4:55 Irán v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty sa útokmi na jadrový program krajiny „rozhodli zničiť diplomaciu“ a že iránska armáda rozhodne o načasovaní, charaktere a rozsahu primeranej reakcie. Informovala o tom agentúra AP.

„Podnikneme všetky opatrenia, ktoré sú potrebné,“ povedal veľvyslanec Iránu pri OSN Amír Saíd Iravání na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Zvolali ho na žiadosť Teheránu po tom, ako USA zasiahli do izraelsko-iránskeho konfliktu údermi na tri jadrové komplexy v islamskej republike.

„Spojené štáty, stály člen tejto rady… sa znova uchýlili k nezákonnej sily, viedli vojnu proti mojej krajine, pod vymyslenou a absurdnou zámienkou – zabrániť Iránu získať jadrové zbrane,“ povedal Iravání. Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinil, že sa mu podarilo doviesť amerického prezidenta Donalda Trumpa k zatiahnutiu USA do „ďalšej nákladnej a bezdôvodnej vojny“.

Iravání označil americké a izraelské útoky proti svojej krajine za porušenie medzinárodného práva. Zároveň vyhlásil, že Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT) bola premenená na politickú zbraň a namiesto garantovania práva na mierovú jadrovú energiu bola zneužitá ako zámienka na agresiu.

Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vyzdvihol USA za zásah proti Iránu. „Takto vyzerá posledná línia obrany, keď všetky ostatné neuspeli,“ vyhlásil a obvinil Irán, že využíval rokovania o svojom jadrovom programe na získanie času na výrobu rakiet a obohacovanie uránu.

„Cena za nekonanie by bola katastrofálna. Nukleárny Irán by bol rozsudkom smrti práve tak pre vás, ako by bol pre nás,“ povedal Danon Bezpečnostnej rade.

Čínsky veľvyslanec Fu Cchung uviedol, že mier na Blízkom východe nemožno dosiahnuť vojenskou silou. „Diplomatické prostriedky na riešenie iránskej jadrovej otázky neboli vyčerpané a stále je nádej na mierové riešenie,“ povedal.

Úradujúca veľvyslankyňa USA Dorothy Sheaová však povedala, že nadišiel čas, aby Washington konal rozhodne. BR OSN by podľa nej mala vyzvať Irán, aby upustil od svojho úsilia o zničenie Izraela a ukončil snahu získať jadrové zbrane.

Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia spomenul tvrdenia USA z roku 2003 o irackých zásobách chemických a biologických zbraní. „Znova nás žiadajú, aby sme verili rozprávkam USA, aby sme znova spôsobili utrpenie miliónom ľudí žijúcim na Blízkom východe,“ vyhlásil podľa agentúry Reuters.