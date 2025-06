Izrael odmietol kritickú správu EÚ o porušovaní ľudských práv

Izrael odmietol správu Európskej únie, podľa ktorej v Pásme Gazy a Predjordánsku možno porušuje záväzky v oblasti ľudských práv, ako "morálne a metodologické zlyhanie". Vyplýva to z dokumentu, ku ktorému sa v nedeľu dostala agentúra Reuters, informuje TASR.

Vyjadrenie zaslané predstaviteľom Európskej únie pred pondelkovým zasadnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov tvrdí, že diplomatická služba EÚ nezohľadnila výzvy, ktorým je Izrael vystavený, a zakladá sa na nepresných informáciách.

„Ministerstvo zahraničných vecí Izraelského štátu odmieta tento dokument… a považuje ho za úplné morálne a metodologické zlyhanie,“ píše sa v nóte s tým, že zamietnutá by mala byť celá správa. Tú predložia v pondelok ministrom zahraničných vecí.

V internom hodnotení EÚ sa uvádza, že kroky Izraela v Pásme Gazy nie sú v súlade so zásadami, na ktorých je založená jeho úzka spolupráca s Úniou, informovala v piatok s odvolaním sa na diplomatické zdroje agentúra DPA.

Asociačná dohoda medzi Európskou úniou a Izraelom stanovuje základné rámce obchodných a politických vzťahov medzi oboma stranami. Dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad sa v nej považuje za základný prvok ich spolupráce.

Prehodnotenie vzťahov iniciovalo viacero členských štátov vrátane Holandska. Niektoré krajiny vinia Izrael, že svojím postupom vo vojne v palestínskej enkláve porušuje zásadu rešpektovania ľudských práv. Otázka dodržiavania dohody bola predmetom intenzívnych diskusií už v minulom roku na podnet Španielska a Írska.

O humanitárnej situácii v Pásme Gazy a možnej revízii dohody diskutovali minulý týždeň na plenárnom zasadnutí aj poslanci Európskeho parlamentu. Predseda Európskej rady António Costa na začiatku mesiaca kritizoval Izrael pre pokračujúcu ofenzívu a naznačil, že EÚ môže vo svojom novom hodnotení usúdiť, že Izrael neplní svoje záväzky. Z tohto dôvodu by Brusel mohol navrhnúť zmeny v asociačnej dohode a degradovať vzájomné vzťahy. Vyžadovalo by si to však súhlas všetkých 27 členských štátov.