Odvolací proces v Babišovej dotačnej kauze Čapí hnízdo je vo finále, zaznievajú záverečné reči

V kauze údajného dotačného podvodu na Farme Čapí hnízdo (FČH), v ktorej je obžalovaný český expremiér Andrej Babiš a česká europoslankyňa Jana Nagyová, zaznievajú v pondelok na Vrchnom súde v Prahe záverečné reči. Štátny zástupca požaduje, aby odvolací súd prípad vrátil prvostupňovému aj so záväzným stanoviskom uznania viny oboch obžalovaných. Obhajoba to označila za neprijateľný postup, ktorý by bol v rozpore s Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ako prvý predniesol záverečnú reč štátny zástupca Mojmír Frček. Postup, keď odvolací súd zopakuje dokazovanie – ako sa to stalo aj v tomto prípade a obhajoba to kritizovala – označil za úplne v poriadku. Navrhol, aby súd oslobodzujúci rozsudok Mestského súdu v Prahe zrušil a vec mu vrátil aj so záväzným stanoviskom, aby obžalovaných uznal vinnými. Poukázal na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) z minulosti, podľa ktorého je to možné.

Tvrdo to kritizoval advokát expremiéra Eduard Bruna. Frček je podľa neho síce dobrý právnik, ale jeho argumentácia v tomto prípade je nepresvedčivá, nesprávna a v tomto konaní nepoužiteľná. Ak by odvolací súd zaviazal prvostupňový k nejakému rozhodnutiu, bolo by to podľa neho „absolútne neprijateľné“. Podotkol, že nález ÚS, na ktorý sa štátny zástupca odvolával, poškodzuje prezumpciu neviny, právo na spravodlivý proces a je v rozpore s ESĽP, ktorý podľa Brunu takúto možnosť nepripúšťa. Dodal, že odvolací súd nemôže v dokazovaní nahrádzať prvostupňový.

Obhajca Jany Nagyovej Josef Bartončík označil odvolacie konanie za neštandardné trvaním aj rozsahom dokazovania. Podotkol, že Nagyová pri žiadnej trestnej činnosti nebola. „Vyvraciam lajtmotív obžaloby, že sa všetko robilo preto, aby sa získalo 50 miliónov eur. Išlo o to postaviť areál, ktorý dodnes funguje na rozdiel od mnohých ostatných projektov,“ podotkol. Dokazovanie na odvolacom súde podľa neho potvrdilo skutkové závery prvostupňového súdu, preto by mal podľa neho Vrchný súd odvolanie štátneho zástupcu zamietnuť.