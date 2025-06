Úder neviditeľných bombardérov a Tomahawkov: Ako prebiehal útok na iránske jadrové bunkre? Pentagón odhaľuje detaily

Podľa vyjadrení amerických predstaviteľov šlo o „precízny úder“, ktorý bol výsledkom dlhoročného plánovania a bol realizovaný v úplnej tajnosti. Útok predchádzalo deväť dní izraelských leteckých náletov, ktoré oslabili iránske vojenské velenie a protivzdušnú obranu, uviedol portál PBS News.

Hlavným cieľom útoku boli podzemné zariadenia na obohacovanie uránu v Fordo a Natanz, ako aj jadrové zariadenie v Isfaháne, kde sa urán pripravuje na obohacovanie. Podľa generála Dana Cainea, predsedu Zboru náčelníkov štábov, bol najväčší nápor zameraný na Fordo, pričom prvé bomby zasiahli cieľ o 2:10 ráno miestneho času (6:40 p.m. vo Washingtone).

B-2 Spirit bombardéry použili GBU-57 bunker buster bomby – každá vážiaca 13 600 kg – navrhnuté na ničenie hlboko zakopaných cieľov. Išlo o prvé nasadenie týchto zbraní v reálnom boji, uviedlo americké ministerstvo obrany.

Základom úspechu bola taktická prekvapivosť. Podľa Cainea len „veľmi úzky okruh plánovačov a veliteľov“ vedel o akcii vopred. Americké B-2 bombardéry vzlietli z USA a absolvovali 18-hodinový let s viacerými doplňovaniami paliva vo vzduchu, pričom ich letová trasa viedla cez Stredozemné more, Libanon, Sýriu a Irak.

Útok sa začal americkým ponorkovým útokom, keď bol z oblasti vystrelený viac ako dvadsať rakiet Tomahawk na ciele vrátane zariadenia v Isfaháne. Nasledoval letecký úder bombardérov, ktoré nenarazili na žiaden odpor zo strany iránskych obranných síl.

Výrobcom najnovšieho amerického neviditeľného bombardéra B-21 Raider je spoločnosť Northrop Grumman. Firma ho ukázala ho verejnosti v 3. 12. Technológia neviditeľnosti či stealth je založená na tom, že dizajn a ďalšie prvky sťažujú odhalenie a pozorovanie stroja. Spoločnosť Northrop Grumman tvrdí, že B-21 je najpokročilejšie vojenské lietadlo histórie. Je to bojový stroj šiestej generácie. / Zdroj: Northrop Grumman

Irán poprel, že by došlo k vážnemu poškodeniu jeho jadrového programu, a prisľúbil odvetu. Zároveň Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) oznámila, že nezaznamenala žiadnu rádioaktívnu kontamináciu v okolí cieľov.

Generál Caine označil operáciu za „najväčší B-2 úder v histórii USA“ a „druhú najdlhšiu misiu B-2“, prekonanú iba letmi po 11. septembri 2001.

Zaujímavosťou je, že podľa anonymného zdroja bola jednou z pilotov B-2 aj žena, hoci verejne to ministerstvo obrany zatiaľ nepotvrdilo.