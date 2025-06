Merz: Nevidím dôvod kritizovať útoky na Irán. Izrael a USA odviedli špinavú prácu za nás

Nemecký kancelár Friedrich Merz nevidí jediný dôvod, prečo by mal kritizovať Izrael a Spojené štáty za útok na Irán a jeho jadrové zariadenia. Povedal to v prejave na hospodárskej konferencii v Berlíne. Podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa USA a Izrael útokom odvrátili veľké ohrozenie. Minister zahraničia Johann Wadephul vyzval na diplomatické riešenie konfliktu.

„Pre nás a aj pre mňa osobne neexistuje jediný dôvod kritizovať to, čo pred týždňom začal Izrael, ani to, čo urobila Amerika cez uplynulý víkend,“ povedal Merz. Podľa neho tieto kroky nie sú bez rizika. „Ale nechať to tak, ako to bolo, to tiež nebolo možné,“ dodal kancelár v prejave na Dni nemeckého priemyslu.

Podľa ministra obrany Pistoriusa nie je vojenská eskalácia nikdy dobrá, zničenie iránskych jadrových zariadení ale dobrou správou je. „Rozhodujúce je v tomto momente, že tu bolo odstránené veľké ohrozenie,“ povedal Pistorius stanici ZDF. „A to je dobrá správa pre Stredný a Blízky východ, ale aj pre Európu,“ dodal. Ak je pravda, čo tvrdia Spojené štáty a Izrael, pokročil Irán podľa nemeckého ministra obrany značne vo vývoji jadrovej bomby.

Na otázku ohľadom súladu útoku na Irán s medzinárodným právom Pistorius odpovedal, že má Izrael právo na sebaobranu a že Američania prevzali zodpovednosť za región Blízkeho východu.

Terajší konflikt medzi Izraelom a Iránom sa začal 13. júna rozsiahlym izraelským úderom na iránske jadrové prevádzky, vojenské objekty, jadrových vedcov a armádnych predstaviteľov. Izrael tvrdí, že cieľom jeho vojenskej operácie je zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Teherán popiera, že by na vývoji jadrových zbraní aktívne pracoval, a zároveň opakuje, že mieni pokračovať vo svojom mierovom jadrovom programe. Spojené štáty sa v noci na nedeľu k útokom pridali a zaútočili na tri jadrové prevádzky v Iráne.

Merz už v nedeľu dopoludnia vyzval Irán, aby okamžite začal rokovania so Spojenými štátmi a Izraelom, a vyriešil tak vzájomný konflikt diplomaticky. Berlín predpokladá, že americké útoky na jadrové zariadenia v Iráne poškodili veľkú časť jadrového programu islamskej republiky.

Merz uplynulých dní čelí v Nemecku kritike, pretože v jednom z rozhovorov minulý týždeň povedal, že Izrael útoky na iránske jadrové zariadenia odviedol „špinavú prácu“ za ostatných. „Inak by sme možno mesiace a roky sledovali teror tohto režimu a potom ho ešte možno videli s jadrovou zbraňou v ruke,“ uviedol kancelár. Minister Pistorius sa v rozhovore na ZDF za kancelárov výrok o „špinavej práci“ obsahovo postavil, povedal ale, že by volil iné slová.

Rovnako ako Merz už v nedeľu na diplomatické riešenie konfliktu tlačil nemecký minister zahraničia Wadephul. Podľa neho by mal Teherán viesť priame rozhovory s Washingtonom, európski spojenci ich podľa ministra podporia.