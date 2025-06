ONLINE: Protivzdušná obrana, tanky, munícia. NATO ich chce pre hrozbu z Moskvy násobne navýšiť. Provokujú globálnu militarizáciu, tvrdí Putin

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 217 dní

7:26 Ruské dronové útoky na severovýchode Ukrajiny v noci na utorok zabili najmenej troch ľudí vrátane osemročného chlapca, vyhlásili miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

„Rusi okolo polnoci masívne zaútočili dronmi na dedinu Verchňa Syrovatka,“ vyhlásil veliteľ vojenskej správy Sumskej oblasti Oleg Grygorov. „Máme informácie o troch mŕtvych. Je medzi nimi aj osemročný chlapec,“ dodal. Pri útoku vraj navyše utrpeli zranenia ďalší traja ľudia.

Počas noci dronmi útočili obe strany. Primátor Moskvy Sergej Sobjanin v utorok krátko po polnoci prostredníctvom platformy Telegram oznámil, že ruské protivzdušné systémy zostrelili tri ukrajinské drony smerujúce na hlavné mesto.

Ruské ministerstvo obrany zas vyhlásilo, že sa mu pred polnocou podarilo zničiť až deväť ukrajinských dronov v priebehu 90 minút.

6:55 V Haagu sa v utorok začne sledovaný dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorého ústrednou témou bude zvyšovanie výdavkov na obranu, ale tiež podpora Ukrajiny napadnutej Ruskom.

Generálny tajomník NATO v pondelok potvrdil, že sa aliancia na summite zhodne na zvýšení výdavkov na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu (HDP). Za najväčšiu a priamu hrozbu pre NATO zároveň označil Rusko. Uviedol tiež, že spojenci tento rok poskytnú Ukrajine vojenskú pomoc vo výške vyše 35 miliárd eur.

Pri výdavkoch na obranu by 3,5 percenta by malo byť určených na armádu a 1,5 percenta na širšie výdavky spojené s bezpečnosťou, napríklad na infraštruktúru, kyberbezpečnosť či budovanie zdravotníckych zariadení.

„Päťpercentný cieľ je historický, ambiciózny a zásadný pre zabezpečenie našej bezpečnej budúcnosti,“ povedal Rutte pred summitom. Konkrétne plány, do čoho budú spojenci investovať, sú podľa neho tajné, niekoľko príkladov ale spomenul. „Päťnásobné zvýšenie kapacít protivzdušnej obrany, pretože každý deň vidíme ruský teror z neba nad Ukrajinou a musíme byť schopní sa pred takýmito útokmi brániť,“ dodal s tým, že ďalej pôjde o obrovské zvýšenie počtu tankov a obrnených vozidiel a rovnako aj milióny kusov munície.

Ruskí predstavitelia sa snažia ovplyvniť diskusie o zvyšovaní výdavkov NATO na obranu tým, že skresľujú prebiehajúce úsilie Ruska o reštrukturalizáciu a rozšírenie ruských vojenských spôsobilostí ako obrannú reakciu na NATO, uvádza americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Ruský prezident Vladimir Putin sa 23. júna stretol s absolventmi ruských vojenských akadémií a uviedol, že členské štáty NATO pravdepodobne na nadchádzajúcom summite 24. a 25. júna oznámia výrazné zvýšenie výdavkov na obranu a úsilie o zvýšenie vojenských spôsobilostí NATO. Putin tvrdil, že toto stretnutie ukáže, že NATO je tou stranou, ktorá provokuje „globálnu militarizáciu“ – nie Rusko. Putin povedal, že Rusko bude naďalej podnikať kroky na posilnenie bezpečnosti Ruska a rozvíjať ruské ozbrojené sily s cieľom zaručili ruskú suverenitu, uviedol ISW.

Ruský námestník ministra zahraničných vecí Alexander Gruško 23. júna v článku pred nadchádzajúcim summitom NATO pre ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti povedal, že Európska únia zrýchľuje svoju militarizáciu a že Rusko prijme všetky potrebné opatrenia a protiopatrenia „vrátane preventívnych“, aby zabezpečilo bezpečnosť Ruska. Gruško zopakoval, že Rusko považuje možnosť vstupu Ukrajiny do NATO za „priamu hrozbu“ pre ruskú bezpečnosť a uviedol, že Rusko sa snaží získať "nespochybniteľné“ záruky, že Ukrajina nevstúpi do NATO, čo podľa Gruška zahŕňa aj zrušenie deklarácie zo summitu v Bukurešti z roku 2008, ktorá privítala zámer Ukrajiny a Gruzínska vstúpiť do NATO.