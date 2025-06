Bezprecedentný útok. Muži ich napadli s injekčnými striekačkami. Toxickú látku vpichli na festivale 145 ženám

Útoky hlási nielen Paríž, ale aj mesto Asnières-sur-Seine, kde bolo na námestí pred radnicou pobodaných osem mladých žien, a ďalšie mestá, všíma si portál novinky.cz.

„V nemocnici je 16 mladých žien, väčšinou maloletých, ktoré boli bodnuté," povedal napríklad agentúre AFP Thomas Bernard, zástupca prokurátora v Metách. Scenár bol vždy rovnaký. Útočníci bodli mladú ženu tam, kde to pre nich v danej chvíli bolo najjednoduchšie. Do krku, paže, do nohy. Obetiam vzápätí prišlo zle. Ženy začali trpieť závratmi a nevoľnosťou.

Čo presne bolo v injekčných striekačkách, ukážu až toxikologické testy. Zatiaľ nie je jasné ani to, kto za týmito útokmi stojí. Zatiaľ bolo zadržaných 19 mužov vo veku 19 až 44 rokov. Po ďalších páchateľoch polícia pátra.