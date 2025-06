Skoro tretina požičaná. Nemecká vláda schválila rozpočet, operuje s výdavkami 500 miliárd eur

Nemecká vláda dnes schválila návrh rozpočtu na tento rok, počíta v ňom s výdavkami 503 miliárd eur. Takmer 82 miliárd eur v ňom bude financovaných z pôžičiek - to je dvakrát viac ako v minulom roku. Ďalších viac ako 60 miliárd eur pribudne zo zvláštnych fondov, od ktorých si Nemecko peniaze tiež požičia na medzinárodných trhoch. Výdavky na obranu by mali do roku 2029 vzrásť na 3,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), informovala agentúra DPA.

Kvôli novembrovému pádu vlády kancelára Olafa Scholza a februárovým predčasným parlamentným voľbám nemá Nemecko zatiaľ schválený rozpočet na tento rok. Novej vláde kancelára Friedricha Merza, ktorú tvorí konzervatívna únia CDU/CSU a sociálnej demokracie (SPD), dnes jeho návrh predložil minister financií Lars Klingbeil. Spolu s návrhom rozpočtu na tento rok schválili ministri aj hlavné body návrhu rozpočtu na rok budúci a hrubý náčrt rozpočtových plánov do roku 2029.

Podrobný rozpočet na rok 2026 by mala vláda schváliť na svojom zasadnutí 30. júla. Zatiaľ Klingbeil počíta s výdavkami 519,5 miliardy eur. Z pôžičiek by v ňom malo byť 89,3 miliardy eur, ďalších 83,4 miliardy by malo pochádzať z pôžičiek z osobitných fondov na obranné výdavky a investície do infraštruktúry.

Dnešné schválenie návrhu rozpočtu na tento rok na zasadnutí vlády je len prvým krokom. Súhlasiť s ním budú musieť ešte poslanci Spolkového snemu a zástupcovia 16 nemeckých spolkových krajín v Spolkovej rade. Poslanci by mali prvýkrát debatovať o návrhu ešte pred letnou prestávkou, schváliť by ho mohli na zasadnutí v polovici septembra.

Strany súčasnej nemeckej vlády sa ešte pred vznikom kabinetu dohodli na reforme takzvanej dlhovej brzdy, ústavného opatrenia, ktoré má brániť prílišnému zadlžovaniu krajiny. Cieľom bolo predovšetkým zabezpečiť dostatok peňazí na obranné výdavky. Podľa plánu Nemecko do roku 2029 postupne zvýšiť výdavky na obranu na 3,5 percenta HDP, už tento rok by mali dosiahnuť 2,4 percenta HDP.

Na samite Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý dnes začne v holandskom Haagu, by sa mali členské štáty dohodnúť na zvýšení výdavkov na obranu na päť percent, a to tak, že 3,5 percenta by malo byť určených na armádu a 1,5 percenta na širšie výdavky spojené s bezpečnosťou, napríklad na infraštruktúru, kyberbezpečnosť či budovanie.

Vládne strany sa predtým dohodli aj na vzniku osobitného fondu na investície do infraštruktúry, v ktorom má byť 500 miliárd eur a ktorý bude financovaný po dvanásť rokov z pôžičiek. Peniaze majú putovať na opravu ciest, železníc, mostov a energetickej sústavy, ale napríklad aj škôl, škôlok a nemocníc.