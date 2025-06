Prekvapivé zbližovanie Trumpa s Lukašenkom. Očakáva od neho, že presvedčí Putina, aby sa stretol so Zelenským?

Bolo to v podstate senzačné stretnutie. A trvalo dlho: viac ako štvrť jedného dňa. Dôležité rokovanie v Minsku zatienili správy o amerických útokoch proti Iránu, v záplave informácií zo sveta si ho však treba všimnúť. Išlo o debatu zvláštneho vyslanca šéfa Bieleho domu pre Ukrajinu a Rusko so samozvaným bieloruským prezidentom. O čo mohlo ísť Keithovi Kelloggovi, ktorého minulý piatok prijal Alexandr Lukašenko?

Lukašenko prepustil niekoľko väzňov

Určite si obaja mali čo povedať: „Rozhovory trvali šesť a pol hodiny, dotkli sa otázok amerických a európskych sankcií proti Bielorusku, konfliktu na Ukrajine a na Blízkom východe, a tiež vzťahov Bieloruska s Ruskom a Čínou," citovala agentúra BELTA hovorkyňu Lukašenka Nataliu Ejsmontovú. Spresnila, že najprv sa rozprávali v pracovni hlavy štátu, v diskusii pokračovali počas večere a po nej sa ešte opäť vrátili k výmene názorov.

Kelloggovi sa podarilo presvedčiť Lukašenka, aby oslobodil štrnásť politických väzňov. Ejsmontová podčiarkla, že vyhovel prosbe amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na slobodu sa dostal aj jeden z najznámejších potrestaných Bielorusov: Siarhej Cichanovski, ktorý chcel v lete 2020 kandidovať v prezidentských voľbách, ale na jar toho roku ho zatkli a potom odsúdili až na 18 rokov väzenia.

Ako kandidátka opozície ho nahradila jeho manželka Sviatlana Cichanovská, ktorá nepochybne vyhrala voľby, ale Lukašenko sfalšoval ich výsledky vo svoj prospech. Tá odvtedy žije v zahraničí. „Prezident prijal rozhodnutie o oslobodení Cichanovského výlučne z humánnych dôvodov, s cieľom zlúčenia rodiny," ozrejmila Ejsmontová.

Význam Bieloruska v regionálnej situácii

Veľvyslanec Bieloruska pri OSN Valentin Rybakov, ktorý sa zúčastnil na rokovaniach v Minsku, povedal o obsahu rozhovorov trochu viac: „Diskutovalo sa o otázkach konečnej normalizácie dvojstranných vzťahov, o normalizácii s úplným obnovením práce ambasád v oboch štátoch," citovala BELTA Rybakova. Doplnil, že sa hovorilo aj o ďalších návštevách. „Americká vláda si uvedomuje miesto a význam Bieloruska v regionálnej situácii, rovnako si je vedomá politickej váhy a skúseností, ktoré má bieloruský prezident," pokračoval diplomat.

Čo sa môže ukrývať v poslednej vete Rybakova? Z jeho slov by sa dalo vytušiť, že Trump sa možno spolieha na nejakú úlohu Lukašenka v súvislosti so snahou ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu. Alebo sa Kellogg usiloval dosiahnuť aspoň nejaký minimálny posun v krvavom konflikte medzi napadnutým štátom a agresorom?

„Trojuholník rozhovorov Washington – Moskva – Kyjev je očividne v slepej uličke. A Lukašenko má veľmi tesné vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom," citoval server Naša niva politického pozorovateľa Jurija Drakochrusta. Pripomenul, že pred ruskou inváziou na Ukrajinu sa v Minsku konali mierové rozhovory pri okrúhlom stole, kde sedel aj bieloruský líder, takže má skúsenosti z tohto vyjednávania. „Trump sa možno len rozhodol skúsiť – zaviesť do rovnice novú premennú (Lukašenka). Nie veľmi významnú, ale nie rovnú nule," poznamenal Drakochrusta.

O výmene zajatcov

Analytik DRakochrusta nepredpokladá, že by sa Minsk stal novým dejiskom rozhovorov medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska, prípadne aj s účasťou amerických predstaviteľov. Nazdáva sa, že bieloruská metropola by mohla slúžiť ako miesto, kde by sa dva bojujúce štáty mohli dohodnúť na ďalších výmenách vojnových zajatcov.

Čo ak je však v hre oveľa viac? Lukašenko sa pozná s Putinom viac ako štvrťstoročie, vidí mu do duše, možno Trump dúfa, že by bieloruský vládca dokázal obmäkčiť šéfa Kremľa. Samozrejme, že by bolo iluzórne predpokladať, že by veril, že by ho ovplyvnil až tak, aby sa konečne rozhodol zastaviť boje. Lukašenko by sa však mohol pokúsiť presvedčiť Putina, aby sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Je jasné, že jedine ich rozhovor zoči-voči by mal šancu otvoriť cestu k mieru.

Nemôže odísť od Moskvy ani jeden meter

Analytik Grigorij Nižnikov, ktorého citoval server Belsat, sa skôr prikláňa k tomu, že USA sa možno snažia vymaniť Bielorusko z područia Ruska, čo by mohli využiť ako nepriamy nástroj tlaku na Putina, aby prestal používať vojenskú silu proti Ukrajine, no vidí to veľmi skepticky „Zatiaľ sa nedá hovoriť, že americko-bieloruské vzťahy sa skutočne menia. Americká strana skôr zisťuje pozíciu Bieloruska," podotkol Nižnikov.

Lukašenkov režim sa dá označiť za vazala Kremľa. Zvlášť to súvisí s jeho odkázanosťou na lacné dodávky ruskej ropy i zemného plynu. Nižnikov je preto predvedčený, že ak v Bielom dome uvažujú o odpútaní sa Bieloruska od Ruska, tak je to chybná kalkulácia: „Lukašenko nemôže odísť od Moskvy ani jeden meter."

Keď sa pustíme do vlastnej špekulácie, položiť si môžeme túto otázku: Navrhol Kellogg Lukašenkovi, že USA by zrušili alebo aspoň výrazne zmäkčili sankcie proti Bielorusku, keby sa jeho lídrovi podarilo dostať Putina k rokovaciemu stolu so Zelenským? Kelloggov čas je vzácny, asi by nestrávil viac ako šesť hodín diskusie s Lukašenkom, keby sa nehralo o veľa…

Túžba Lukašenka prelomiť izoláciu

Čo si myslí rozhovore Lukašenka s Kelloggom niekdajší minister zahraničných vecí SR a zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš, ktorý dlhodobo sleduje dianie v Bielorusku? „V každom prípade šlo o veľmi prekvapivú návštevu Minska, ktorý je dlhodobo izolovaný a sankcionovaný. Naposledy sa s Lukašenkom stretol vysoký americký predstaviteľ v roku 2020, konkrétne minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Priebeh a obsah návštevy Kelloga napovedá, že americká administratíva hľadá nové možnosti ukončenia krutej vojny na Ukrajine, ktorú sa nedarí zastaviť aj napriek opakovaným telefonátom medzi Trumpom a Putinom. Už čoskoro sa dozvieme, do akej miery sa teritórium Bieloruska a jeho vládca budú môcť zapojiť do rokovaní o prímerí a mieru," povedal pre Pravdu.

Demeš poukázal na to, že Lukašenko doslova ožil počas prijatia Trumpovho vyslanca: „Jeho túžba prelomiť izoláciu a sankcie a sedieť za stolom so silným hráčom dostala novú šancu a ako akt dobrej vôle prepustil zo žalára svojho rivala Cichanovského a 13 ďalších politických väzňov. Ak by výsledky stretnutia v Minsku prispeli k nastoľovaniu mieru na Ukrajine a ďalšiemu prepúšťaniu trpiacich bieloruských politických väzňov, americké snahy by si vyslúžili uznanie " podčiarkol Demeš.