ONLINE: Predstaviteľ NATO: Putinovi klamú, útočí bez ohľadu na straty. Orbán: Štyri štáty nechceli Zelenského na summite

6:30 Spravodajské služby NATO naznačujú, že ruský prezident Vladimir Putin bude pokračovať v útokoch na Ukrajine aj napriek stratám, lebo verí, že ruská armáda zvládne prielom na fronte. Novinárom to na summite NATO povedal vysokopostavený predstaviteľ Aliancie, ktorý si želal zostať v anonymite, napísal ukrajinský server Evropejskaja Pravda.

Aliancia poznamenáva, že Rusko má značné straty, ale aj tak chce zachovať svoju súčasnú taktiku. Na tomto základe NATO očakáva pre Ukrajinu „ťažké leto“. Zástupca aliancie tento termín niekoľkokrát zopakoval, píše server.

Aliancia sa domnieva, že Putin sa pri prijímaní stratégie riadi nepravdivými informáciami, a preto sú jeho očakávania od letnej kampane oveľa väčšie.

„Naozaj si myslí, že vyhráva, ale to je založené na nepravdivých informáciách, ktoré dostáva. Na základe toho by Ukrajinci mali očakávať ťažké leto,“ zdôraznil predstaviteľ NATO. „Tlak bude pozdĺž celej frontovej línie a vyzerá to tak, že sa bude zvyšovať, takže hovorím o ťažkom lete pre Ukrajinu,“ dodal.

NATO však neverí, že Rusko bude schopné dosiahnuť svoje ciele. "Vo všeobecnosti je hlavným obmedzujúcim faktorom pre Rusko to, že nemá dostatočné rezervy potrebné na dosiahnutie akéhokoľvek prielomu,“ vysvetlil zástupca Aliancie. NATO neverí v obkľúčenie Sumy, ale verí, že sa o to Rusko pokúsi, napísal server Evropejskaja Pravda.

6:25 Ukrajinský prezident Zelenskyj sa na summite NATO zúčastní iba neformálnej večere a nebude prítomný na rokovaní. Podľa Viktora Orbána to nie je náhoda, ale skôr koniec jednej éry, uviedol maďarský denník Magyar Nemzet.

Podľa Viktora Orbána je jedným z najvýznamnejších momentov summitu NATO to, že sa Volodymyr Zelenskyj oficiálne nezúčastňuje na podujatí. „V diplomacii nie je otázkou, kde som, ale kde nie som. To je dôležitejšie. A presne to je teraz tento prípad,“ povedal pre Magyar Nemzet. Podľa maďarského premiéra neprítomnosť ukrajinského prezidenta vysiela jasný signál, že sa uzavrela jedna kapitola.

„Američania, Turci, Slováci a my sme dali jasne najavo, že nechceme sedieť za jedným stolom s pánom Zelenským, pokiaľ ide o NATO,“ uviedol. Zároveň si myslí, že „je v národnom záujme Maďarska nebyť v žiadnom integračnom spoločenstve s Ukrajinou. Ani v NATO, ani v Európskej únii“.