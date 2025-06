Británia nakúpi 12 lietadiel F-35A schopných niesť taktické jadrové zbrane, prvýkrát od studenej vojny

An F-35A Lightning II

An F-35A Lightning II

Ide o najväčšie posilnenie jadrovej pozície Británie za poslednú generáciu a doplní existujúce britské námorné odstrašujúce prostriedky, uviedla kancelária premiéra vo vyhlásení. Od konca studenej vojny zabezpečovali britské jadrové odstrašenie v rámci NATO výlučne strely na palubách ponoriek kráľovského námorníctva, poznamenala agentúra AFP.

Pompézne predstavenie prvej stíhačky F-35 v službách Poľska Video

„V ére radikálnej neistoty už nemôžeme brať mier ako samozrejmosť, a preto moja vláda investuje do našej národnej bezpečnosti,“ uviedol Starmer, podľa ktorého je cieľom nákupu nových bojových lietadiel odstrašenie nepriateľských hrozieb voči Spojenému kráľovstvu a jeho spojencom. „Je to ďalší robustný britský príspevok do NATO,“ reagoval podľa Downing Street generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte.

Lietadlá F-35A môžu niesť konvenčné zbrane, ale môžu byť vybavené aj americkými taktickými jadrovými zbraňami B61. Sedem ďalších krajín, vrátane USA, Nemecka a Talianska, už lietadlá schopné niesť dvojitý typ zbraní používa, poznamenala BBC. Taktické jadrové zbrane sú menej deštruktívne ako tie strategické, ktoré dokážu zničiť celé mestá, ale aj tak majú významný ničivý potenciál.

„Nové stíhačky budú umiestnené na základni Marham a očakáva sa, že vláda počas trvania programu zabezpečí 138 lietadiel F-35,“ píše sa vo vyhlásení kancelárie premiéra. Lietadlá F-35A, ktoré vyrába americká spoločnosť Lockheed Martin, sú obdobou strojov F-35B, ktoré už britské letectvo používa.

Británia zvyšuje výdavky na obranu a modernizuje svoje vojenské sily, vrátane ponorkovej flotily, zatiaľ čo čelí rastúcemu nepriateľstvu zo strany Ruska a USA zároveň ustupujú od svojej tradičnej úlohy obhajcu európskej bezpečnosti, poznamenal Reuters. BBC upozornila, že britská vláda v utorok zverejnila stratégiu národnej bezpečnosti, kde uviedla, že by sa Británia mala aktívne pripraviť na možnosť priameho ohrozenia, potenciálne vo „vojnovom scenári“.

V Haagu v stredu vyvrcholí dvojdňový summit NATO formálnym rokovaním členských štátov na úrovni hláv štátov a predsedov vlád. Očakáva sa zhoda spojencov na zvyšovaní výdavkov na obranu, ale tiež na pokračujúcej podpore Ukrajiny brániacej sa ruskej vojenskej agresii.