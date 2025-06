Bránil by Trump spojencov? Najskôr hovoril „možno“, po stretnutí s Ruttem vyhlásil, že USA stoja za Alianciou

Americký prezident Donald Trump po ceste na summit NATO v Haagu vniesol určitú neistotu do otázky, či Spojené štáty dodržia záväzok ohľadom vzájomnej obrany. Napísala to agentúra AP, podľa ktorej by komentáre šéfa Bieleho domu mohli oživiť dlhodobé obavy európskych spojencov ohľadom záväzkov Washingtonu voči Severoatlantickej aliancii.

Trump vyzval Putina, aby prestal útočiť a uzavrel mierovú dohodu Video Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že chce, aby ruský prezident Vladimir Putin „prestal strieľať“ vo vojne na Ukrajine a podpísal mierovú dohodu. Deň po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským tiež uviedol, že je podľa neho pripravený vzdať sa Krymu.

„Záleží to od vašej definície,“ povedal Trump novinárom po ceste na summit NATO do Haagu. „Existuje veľa definícií článku päť. Viete to, však? Ale som odhodlaný byť ich priateľom, "uviedol americký prezident s odvolaním sa na časť zmluvy NATO o kolektívnej obrane, podľa ktorej sa ozbrojený útok proti jednému členovi považuje za útok proti všetkým. Na palube prezidentského špeciálu Air Force One na žiadosť o spresnenie odvetil, že je "odhodlaný zachraňovať životy.“ „Presnú definíciu vám poskytnem, keď sa tam dostanem,“ povedal podľa agentúry Reuters.

Európski spojenci sa nemusia obávať, pokiaľ ide o záväzok USA voči Severoatlantickej aliancii, uviedol medzitým v utorok v Haagu generálny tajomník NATO Mark Rutte. Táto podpora podľa neho prichádza s očakávaniami, že európske krajiny a Kanada vynaložia viac prostriedkov na obranu. Práve posilnenie obranných výdavkov je hlavnou témou dvojdňového aliančného summitu, ktorý dnes vyvrcholí rokovaním spojencov na úrovni hláv štátov a predsedov vlád.

„Zo strany amerického prezidenta i vrcholných predstaviteľov USA počúvame jasný záväzok voči NATO,“ uviedol Rutte pri vystúpení na takzvanom NATO Public Forum. „Môj odkaz európskym kolegom znie: prestaňte sa toľko obávať. Začnite sa starať o to, aby ste realizovali investičné plány, zabezpečili, že funguje priemyselná základňa a udržali podporu Ukrajiny na vysokej úrovni. Prestaňte sa obávať kvôli USA. Sú tu, sú v tom s nami,“ dodal Rutte.

Foto: SITA/AP, Geert Vanden Wijngaert Trump, Rutte, Nato Prezidenta Donalda Trumpa víta generálny tajomník NATO Mark Rutte (vpravo) na summite NATO v holandskom Haagu 25. júna 2025.

Trump už v minulosti pohrozil, že Spojené štáty nebudú pomáhať tým, ktorí nebudú viac investovať do vlastnej obrany. Chce, aby spojenci na obranu vydávali päť percent hrubého domáceho produktu (HDP), čo zatiaľ nerobí ani USA, ktoré teraz na obranu vydávajú okolo 3,4 percenta HDP.

Rutte navrhol zvýšiť cieľ výdavkov na obranu na päť percent HDP, a to tak, že 3,5 percenta by malo byť určených na armádu a 1,5 percenta na širšie výdavky spojené s bezpečnosťou, napríklad na infraštruktúru, kybernetickú bezpečnosť či budovanie zdravotníckych zariadení.

Stojíme za svojimi spojencami

Americký prezident Donald Trump neskôr v stredu pred príchodom na zasadnutie Severoatlantickej rady v holandskom Haagu uviedol, že Spojené štáty sú oddané kľúčovému záväzku kolektívnej obrany NATO zakotvenému v článku päť Washingtonskej zmluvy. USA podľa neho stoja za svojimi spojencami v Aliancii.

Trump na otázku ohľadom pohľadu terajšej americkej administratívy na záväzky k vzájomnej obrane aliančných krajín vyplývajúce z článku päť zmluvy NATO povedal: „Sme úplne s nimi.“