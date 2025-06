Gorila ako spojenec židovského štátu. Má slovenských predkov? Komu Izrael vďačí za údery Trumpovho kladiva na Irán?

Odvážny, dynamický a inšpiratívny líder, ktorý vnáša strach do srdca nepriateľov Ameriky. Týmito slovami šéf Pentagonu Pete Hegseth charakterizoval štvorhviezdičkového amerického generála Michaela Kurillu. Rodákovi z Kalifornie patrila hlavná úloha pri plánovaní útokov na iránske jadrové zariadenia. Mimochodom, nedá sa vylúčiť, že jeho predkovia pochádzali zo Slovenska, o čom ešte bude neskôr reč.

Návrat bombardérov B-2 po útoku v Iráne Video Bombardéry B-2 bezpečne pristáli v Missouri po 36-hodinovom útoku na Irán, uviedol Biely dom a zverejnil video z pristátia.

Priezvisko Kurillu znie ako meno najsilnejšieho a najväčšieho ľudoopa na svete, preto ho prezývajú podľa veľkého primáta: Gorila. Nepochybne to súvisí aj s jeho odvážnou povahou.

Od roku 2022 Kurilla šéfuje Strednému veliteľstvu ozbrojených síl USA (americká skratka je CENTCOM). Takpovediac má pod palcom aj región Perzského zálivu. Hovorí sa o ňom, že bol mozgom amerického úderu na Irán, vojenskej operácie, ktorú nazvali Polnočné kladivo. Je zrejmé, že ju nielen naplánoval, ale tiež výrazne prispel k tomu, aby prezident Donald Trump vydal rozkaz zaútočiť.

Od jesene 2024 Kurilla viackrát navštívil Izrael, kde sa stretol s hlavnými predstaviteľmi ozbrojených síl tohto štátu. Z dostupných informácií vyplýva, že v tomto roku tam bol tri razy: v januári, vo februári a v apríli. Z toľkých návštev sa dá usudzovať, že asi osobne preberal detaily možného útoku na Irán.

Izrael našiel v Kurillovi silného spojenca, podporovateľa použitia sily proti atómovým zariadeniam islamskej republiky, ktorá sa dlhodobo vyhráža židovskému štátu, že ho vymaže na mape sveta. Čo sa týka tvrdého postoja tohto amerického generála k Iránu, považujú ho za jastraba medzi jastrabmi.

Prímerie plné pochybností Video Zdroj: ta3

Kurilla sa dostal do funkcie šéfa CENCTOM-u, keď bol v USA pri moci Joe Biden, niekdajší námestník ministra obrany Dan Shapiro zdôraznil, že s jeho prácou musí byť veľmi spokojný aj Trump. „Obidvom prezidentom začal poskytovať pravidelný prísun návrhov s tým, že v prípade potreby by sa realizovali s presnosťou a so smrtiacou silou," uviedol pre televíznu stanicu Fox News. „Kurilla je strategický mysliteľ a dôkladný plánovač," dodal Shapiro, ktorý pôsobil aj na poste veľvyslanca USA v Izraeli.

O Kurillovi sa v superlatívoch vyjadril aj bývalý šéf zboru náčelníkov USA Mark Milley: „Keby niekedy existoval spôsob, ako do stroja vložiť požiadavky kladené na dokonalého lídra CENTCOM-u – charakterové vlastnosti, skúsenosti a vedomosti, ktoré by boli ideálne – tento stroj by vychrlil Kurillu," citoval ho v roku 2022 Pentagon.

Keď sa Trump rozprával s Kurillom, určite mu opakovane odporúčal zapojiť sa do útokov na jadrové zariadenie v Iráne. „Kurilla podporoval vojenské riešenie. Podľa neho iránsky atómový pokrok predstavoval globálne riziko a nemal by mu čeliť iba Izrael. Stal sa kľúčovou postavou v Pentagone v tejto otázke," napísal denník New York Times. „Kurilla je považovaný v amerických vojenskom prostredí za jedného z najvernejších spojencov Izraela," poznamenal server YnetNews.

Útok na letisko v Teheráne: Izrael zdevastoval stíhačky F14 Tomcat Video Izraelské vzdušné sily (IAF) tvrdia, že zacielili a zničili dve lietadlá F-14 Tomcat na medzinárodnom letisku Mehrabad v Teheráne v Iráne v rámci širšej vojenskej operácie zameranej na neutralizáciu hrozieb pre izraelský vzdušný priestor, 16. jún 2025. / Zdroj: Izraelské vzdušné sily (IAF)

Kurilla si dokázal otvoriť dvere vo Washingtoneu tak, že nadviazal nielen tesný vzťah s Mikeom Waltzom, ktorý do mája tohto roku robil prezidentovi poradcu pre národnú bezpečnosť (teraz sa má stať veľvyslancom USA pri OSN), ale aj so samotným najmocnejším politikom na svete: „Strávil s Trumpom viac času medzi štyrmi očami než väčšina ostatných generálov," zdôraznil server Politico, ktorý sa odvoláva na nemenovaný zdroj v Bielom dome.

Dá sa povedať, že Kurilla bol opora židovského štátu na americkom ministerstve obrany, ktorého predstavitelia nemali rovnaký názor na možnosť použitia zdrvujúcej sily proti Iránu. Keď v tomto roku vystúpil pred členmi hornej komory Kongresu USA, povedal, že je pripravený poskytnúť prezidentovi potrebné podklady o tom, ako by útok vyzeral a že by splnil svoj účel. „Teherán napreduje s programom jadrových zbraní, čo hrozí katastrofálnym dôsledkami v celom regióne a aj mimo neho," varoval Kurilla vo svojom vystúpení na pôde amerického Senátu.

Biden síce nezaujal k Iránu slabý postoj, no jeho nástupca v Bielom dome začal byť oveľa viac razantný. Kurilla sa preto mohol realizovať so svojou predstavou: „Od príchodu Trumpa k moci presadzuje vojenské riešenie proti Iránu, odkláňa sa od diplomacie," citovali americké médiá bezpečnostného analytika Justina Logana z inštitútu Cato.

Rozhovor s bezpečnostným analytikom deň po útoku USA na Irán Video Tomáš Alner, bezpečnostný analytik a bývalý izraelský vojak / Zdroj: ta3

Dan Caldwell, už bývalý poradca šéfa Pentagonu, upozornil, že údery Polnočného kladiva môžu súvisieť s tým, čo Kurillu čaká v blízkom čase: generál prezývaný Gorila sa chystá odísť do penzie. „Nemyslím si, že načasovanie útokov bolo náhodné. Nazdávam sa, že existuje veľa ľudí, ktorí chcú vidieť nejakú vojenskú akciu pred ich odchodom do dôchodku." podotkol Caldwell v podcaste Breaking Points.

Priezvisko Kurilla neznie americky. Odkiaľ mohli pochádzať predkovia štvorhviezdičkového generála USA? V rovine špekulácií sa môže objaviť aj Slovensko (zvlášť medzi ľuďmi rusínskej národnosti). Napríklad niekdajší štátny tajomník na ministerstve životného prostredia sa volá Norbert Kurilla, významný predstaviteľ ozbrojených síl má meno Marián Kurilla (v máji 2022 bol vymenovaný za nového veliteľa Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku).

Trump: Zásah do čierneho Video Zdroj: ta3

Z oficiálnych (respektíve z dostupných hodnoverných) údajov sa nedá zistiť nič o rodičoch amerického generála. Či už na webovej stránke Pentagonu, na Wikipedii alebo inde. Na internete sa však nachádza pár zmienok o rodokmeni s priezviskom Kurilla v USA. Zaujímavé je, že v dvoch prípadoch išlo o mužov s rovnakým krstným menom, aké má Trumpov generál: Michael. (Pôvodne asi znelo Michal) V prvom prípade ide o emigranta zo Slovenska, ktorý sa narodil v 19. storočí a zosobášil sa s Annou Baranovou. V druhom prípade ide o Michaela Kurillu (narodeného v roku 1901), ktorý zomrel v roku 1967 v americkom štáte Michigan. Na svet prišiel na území dnešného Slovenska, jeho rodičia sa volali Andrew (Andrej) Kurilla a Anna Križanová.

Samozrejme, že úvahu o možných slovenských (respektíve rusínskych) koreňoch generála Kurillu treba brať s rezervou, no za špekuláciu to stojí.