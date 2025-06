Putinovi klamú, Ukrajincov čaká ťažké leto, varuje NATO. Aliancia neverí v obkľúčenie Sumy

Spravodajské služby NATO naznačujú, že ruský prezident Vladimir Putin bude pokračovať v útokoch na Ukrajine aj napriek stratám, lebo verí, že ruská armáda zvládne prielom na fronte. Novinárom to na summite NATO povedal vysokopostavený predstaviteľ Aliancie, ktorý si želal zostať v anonymite, napísal ukrajinský server Evropejskaja Pravda.

Aliancia poznamenáva, že Rusko má značné straty, ale aj tak chce zachovať svoju súčasnú taktiku. Na tomto základe NATO očakáva pre Ukrajinu „ťažké leto“. Zástupca aliancie tento termín niekoľkokrát zopakoval, píše server.

Aliancia sa domnieva, že Putin sa pri prijímaní stratégie riadi nepravdivými informáciami, a preto sú jeho očakávania od letnej kampane oveľa väčšie.

„Naozaj si myslí, že vyhráva, ale to je založené na nepravdivých informáciách, ktoré dostáva. Na základe toho by Ukrajinci mali očakávať ťažké leto,“ zdôraznil predstaviteľ NATO. „Tlak bude pozdĺž celej frontovej línie a vyzerá to tak, že sa bude zvyšovať, takže hovorím o ťažkom lete pre Ukrajinu,“ dodal.

NATO však neverí, že Rusko bude schopné dosiahnuť svoje ciele. "Vo všeobecnosti je hlavným obmedzujúcim faktorom pre Rusko to, že nemá dostatočné rezervy potrebné na dosiahnutie akéhokoľvek prielomu,“ vysvetlil zástupca Aliancie. NATO neverí v obkľúčenie Sumy, ale verí, že sa o to Rusko pokúsi, napísal server Evropejskaja Pravda.