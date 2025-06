Končí sa 500-ročná neutralita Švajčiarska? Bern sa chce spojiť s EÚ v obrane, tvrdí, že o svoju identitu nepríde

Švajčiarska vláda na svojom pravidelnom zasadnutí rozhodla o začatí prieskumných rokovaní s EÚ s cieľom uzavrieť bezpečnostné a obranné partnerstvo. „Takéto partnerstvo je predpokladom pre spoločné obstarávanie v obrannom sektore. Je zlučiteľné s neutralitou a pomáha posilniť obranné schopnosti Švajčiarska,“ uvádza sa vo vyhlásení vlády.

Podobné partnerstvá už EÚ uzavrela s Britániou, Kanadou a začala rokovania s Austráliou. Spoločnosti z týchto krajín môžu po splnení podmienok čerpať financie z nového špecializovaného nástroja SAFE (obranného fondu) vo výške 150 miliárd eur.

Bern má záujem najmä o spoluprácu v oblasti zbrojárstva. „Vzhľadom na dynamický vývoj v medzinárodnej spolupráci v oblasti zbrojenia by sa mali prieskumné rokovania začať čo najskôr,“ uviedla vláda.

Partnerstvo by bolo nezáväzným vyhlásením a neznamenalo by žiadne právne ani finančné záväzky. Švajčiarsko si dlhodobo udržiava politiku ozbrojenej neutrality, ktorá je kľúčovou súčasťou jeho identity už od roku 1516. Podľa nedávneho prieskumu ministerstva obrany si 53 percent Švajčiarov želá užšie väzby s NATO, pričom 32 percent podporuje vstup do aliancie.