Vzletné slová a samé chvály. Ako šéf NATO pochleboval Trumpovi. Zosmiešnil Rutte celú Európu?

Navonok totiž pôsobí dosť servilne, akoby sa mu Rutte snažil zaliečať. Ďakuje a gratuluje mu v nej k „ráznej akcii v Iráne, ktorá bola "skutočne výnimočná“ a „nikto iný by sa to neodvážil urobiť“. Zároveň mu zvestoval potešujúce novinky od európskych členov aliancie.

„Dnes večer letíte k ďalšiemu veľkému úspechu v Haagu. Nebolo to ľahké, ale dosiahli sme, že všetci podpísali (zvýšenie na) 5 percent! Donald, doviedli ste nás k naozaj, naozaj dôležitému momentu pre Ameriku, Európu a svet. Dosiahnete niečo, čo sa za posledné desaťročia nepodarilo ŽIADNEMU americkému prezidentovi. Európa zaplatí vo VEĽKOM, ako by aj mala, a bude to vaša výhra,“ napísal Rutte Trumpovi.

Veľké písmená, vzletné slová, pochvaly… Podľa nemeckého týždenníka Spiegel sa dá na Rutteho správu nazerať dvoma spôsobmi. Prvý je, že vie, čo na samoľúbeho šéfa Bieleho domu platí, čo chce počuť a ako zmýšľa.

To sa ostatne ukázalo už pri návštevách európskych politikov, s ktorými si Trump rozumie – či už ide o francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, taliansku predsedníčku vlády Giorgiu Meloniovú, alebo o nemeckého kancelára Friedricha Merza.

„Trump delí svet na víťazov a porazených. To, čo Rutte robí, sa tak na prvý pohľad môže zdať rozumné. Hrá sa na Trumpovho našepkávača. Na druhý pohľad to však pôsobí trápne. V snahe upokojiť Trumpa znevažuje seba aj ostatných Európanov,“ zhrnul Spiegel. Podobne kriticky hodnotili Rutteho správu aj ďalšie svetové médiá. Britský denník Guardian ju napríklad označil za „pochlebovačnú“.

Šéf NATO novinárom dnes povedal, že nemá problém s tým, že ju šéf Bieleho domu zverejnil, lebo „v nej nie je nič, čo by malo zostať utajené“. Obhajoval i jej obsah, tvrdiac, že bez Trumpa by sa nepodarilo dosiahnuť, aby členské štáty aliancie súhlasili so zvýšením výdavkov na obranu.

Ohradil sa proti otázke reportérov, či je podlizovanie správnym spôsobom pri jednaní s Trumpom a či to nie je ponižujúce. „Nie, nemyslím si. Myslím, že je to trochu otázkou vkusu,“ odpovedal s tým, že americký prezident si pochvalu zaslúži.

Podľa Guardianu sú Rutteho tón a vyjadrovanie v jeho správe iba dôkazom toho, ako veľmi sa spolu s väčšinou západných spojencov snažia zabezpečiť hladký priebeh summitu, pričom si veľmi dobre uvedomujú, že je Trumpov postoj k NATO nepredvídateľný.

Preto sú údajne presvedčení, že treba podniknúť všetko, aby si Spojené štáty udržali na svojej strane. O to viac, že výroky amerického prezidenta vyvolávajú pochybnosti, či by USA prišli na pomoc spojencom v prípade ich napadnutia.

Keď v utorok letel do Haagu, novinári na palube jeho lietadla Air Force One sa ho spýtali, či by USA dodržali článok 5 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého sa útok na jednu členskú krajinu NATO považuje za útok na všetky.

Keby taký prípad nastal, každá z nich má uplatniť právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu a napadnutej zmluvnej strane pomôže tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými krajinami takú akciu, akú bude pokladať za potrebnú vrátane použitia ozbrojenej sily.

Trump sa priamej odpovedi vyhol. „Závisí to od vašej definície. Je množstvo definícií článku 5. Viete to, však? Som však odhodlaný byť ich priateľom. Viete, spriatelil som sa s viacerými z ich lídrov a som odhodlaný pomôcť im,“ odvetil.

Keď ho vyzvali, aby to bližšie vysvetlil, odpovedal, že je pripravený chrániť životy a bezpečnosť. Po stretnutí lídrov členských štátov NATO bol už dnes ochotnejší a po otázke na článok 5 ubezpečil: „Stojím za ním, preto som tu.“