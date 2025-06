Čo by Irán urobil s atómovou bombou, keby ju mal? A čo jadrový program Izraela? Odpovedá expert

Prekvapilo vás oznámenie prímeria medzi Izraelom a Iránom po výraznej eskalácii, keď jadrové zariadenia režimu v Teheráne bombardovali aj Američania?

Vývoj ma až tak veľmi neprekvapil, pretože bolo od začiatku jasné, že najmä Donald Trump nemá nejaký veľký apetít na rozsiahlu vojenskú akciu v Iráne. Zvolili ho s tým, že je antivojnový prezident a sľuboval voličom, že nezatiahne USA do nového konfliktu. Z toho, čo vieme z médií, Trumpa v istom momente presvedčili niektorí poradcovia a izraelský predseda vlády Benjamin Netanjahu, aby sa Spojené štáty zapojili do útokov proti Iránu. Podľa mňa sa však Trump nechce dlhodobo angažovať v nejakej ďalšej vojne na Blízkom východe. Očakával som preto, že sa bude hľadať spôsob, ako situáciu upokojiť. Jediné, čo ma trochu prekvapilo, bolo, že to bolo tak rýchlo.

Historik Kríž o situácii po útoku USA na Irán Video Zdroj: ta3

Bolo to aj preto, že Irán si asi v tejto chvíli uvedomuje, že v konflikte ťahá za kratší koniec a vyslal signál, že nemá záujem o jeho pokračovanie?

Objavili sa správy, že obe strany naznačili, že majú záujem o nejakú formu prímeria. Myslím si, že v tejto chvíli sú Izraelčania viac-menej spokojní s tým, čo dosiahli, a aj to je jeden z dôvodov, prečo sa zrodilo prímerie.

Čiže zatiaľ nemá Izrael záujem o zmenu režimu v Iráne? Lebo to vyzeralo tak, že to je Netanjahuov konečný cieľ ====.

Izraelskí predstavitelia v tejto veci vysielali zmiešané odkazy. Predpokladám však, že si uvedomili, že vojenský zásah spojený s cieľom zmeny režimu v Iráne by v tejto chvíli nemal podporu ani v Spojených štátoch, ani u nikoho iného v medzinárodnom spoločenstve. Veľmi rýchlo si uvedomili, že sami do toho ísť nechcú.

Čítajte viac Bude terčom aj ajatolláh Chameneí? Na zmenu režimu v Iráne nie sme pripravení, ale Izrael to nezaujíma, upozorňuje expert

Napísali ste, že experti na jadrové zbrane sa zhodnú na dvoch veciach: že je lepšie mať menej krajín s jadrovými zbraňami a že zastavenie iránskeho jadrového programu vojenskou cestou je nemožné. Začnime druhým tvrdením. Prečo je nemožné zastaviť iránsky jadrový program vojenskou cestou? Zdá sa, že minimálne súčasné vlády Izraela a USA si to nemyslia.

Je veľa izraelských a amerických predstaviteľov, ktorí nie sú v súčasnosti vo vláde a ktorí súhlasia s tým, že iránsky jadrový program nie je možné úplne zastaviť. Je už veľmi rozsiahly, je doň zapojených veľa vedeckých skupín, teda má širokú expertnú základňu, a veľká časť projektu je umiestnená hlboko pod zemou. A keby sa aj časti projektu podarilo ochromiť, Teherán bude mať stále nejakú politickú motiváciu jadrový program opätovne vytvoriť. Izrael a USA zaznamenali istý úspech a podarilo sa im zničiť niektoré zariadenia, ale napríklad stále nevieme, čo sa stalo so zásobami vysoko obohateného uránu. Toho je niekoľko sto kíl a Teheránu už len to ponúka šancu na obnovenie jadrového programu – stačí tento materiál niekam uskladniť. Podľa mňa je možné, že Irán na to má nejaké zariadenie. USA a Izrael o tom pravdepodobne majú nejaké informácie, ale z nejakých príčin sa naň zatiaľ nezamerali. Môžeme špekulovať, či je to preto, že takéto zariadenie je príliš hlboko na to, aby ho bolo možné efektívne zasiahnuť, alebo ho nepokladajú za také dôležité, že by im stálo za vojenský útok.

Pozrime sa teraz na tvrdenie, že je lepšie mať menej krajín s jadrovými zbraňami. Nemôžu atómové zbrane fungovať ako brutálna, ale predsa len cesta k mieru, lebo si nikto netrúfne na veľkú vojnu, ak ich budú mať všetky krajiny? Alebo je to len naivná a nebezpečná predstava?

V 80. rokoch napísal otec akademickej disciplíny medzinárodné vzťahy Kenneth Waltz pre londýnsky Inštitút pre strategické štúdie článok Viac môže byť lepšie. Hovorí v ňom v podstate o tom istom, čo ste spomenuli vy. Asi o desať rokov bola publikovaná Waltzova diskusia s ďalším akademikom Scottom Saganom. V tejto debate viac-menej vyhral argument, že šírenie jadrových zbraní nie je dobré. Mohlo by to síce viesť k nejakému všeobecnému atómovému odstrašeniu, ale na druhej strane by z toho vyplývalo priveľa rizík. Môže sa stať, že jadrové zbrane sa dostanú do rúk krajinám, ktoré nemajú dobre zabezpečené vzťahy medzi armádou a civilnými politikmi a chýba v nich systém kontroly. V prípade krízy sa tým zvyšuje nebezpečenstvo ich použitia, čo by bol problém pre celý svet. Z toho vyplýva konsenzus medzi expertmi – že je lepšie, ak má jadrové zbrane menej štátov, pretože v opačnom prípade sa zvyšuje riziko ich použitia v prípade náhody či zlej interpretácie nejakej krízy.

Hrozí na Blízkom východe ešte väčsia vojna? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 79,7% Nie 12,3% Neviem 8,1%

Chce Irán vyrobiť jadrovú bombu? A ak áno, aké by s ňou mal úmysly? Má mu pomôcť, aby prežil režim? Alebo chce Irán zničiť Izrael?

Podľa mňa chce mať Irán možnosť v krátkom čase vyrobiť jadrovú zbraň, ak sa rozhodne, že ju potrebuje. Jedným z dôvodov, prečo k tomu ešte nepristúpil, bolo práve to, že sa obával takej vojenskej reakcie, ktorá teraz prišla. A možno si Teherán myslel, že to môže byť ešte horšie. Irán vie, že americkí prezidenti hovorili, že nedopustia, aby mal jadrovú zbraň – či to bol George Bush mladší, Barack Obama, Donald Trump, alebo Joe Biden. Teherán si to vyhodnotil tak, že mu produkcia atómových zbraní za to nestojí. Čo sa však týka toho, na čo by Irán prípadne jadrové zbrane využil, o tom sa dá len špekulovať. Myslím si, že by hlavne mali byť poistkou pre režim, keby vo Washingtone, v Jeruzaleme či v niektorej z arabských krajín Perzského zálivu uvažovali, že ho zvrhnú.

Keby som tú otázku otočil, aký je hlavný dôvod toho, že Izrael má jadrové zbrane? Prežitie krajiny? Alebo si myslíte, že by Izrael bol ochotný atómové zbrane aj použiť, povedzme proti Iránu?

Izrael nikdy oficiálne nepotvrdil, že má atómové zbrane. Podľa toho, čo je známe o jeho jadrovej doktríne, atómové zbrane by mali byť nástroj, ktorý by použili Izraelčania v prípade úplne katastrofického útoku proti ich krajine. V čase, keď tento jadrový program vznikol, bola situácia Izraela iná. Mal okolo seba len nepriateľské krajiny. Izraelskí lídri čelili hororovému scenáru, že naň zo všetkých strán zaútočia. A keby sa také niečo stalo, tak by mohli nasadiť jadrové zbrane. Dnes už, samozrejme, v takej situácii nie sme. Neznamená to však, že Izrael by sa teraz zbavil atómového arzenálu.

Návrat bombardérov B-2 po útoku v Iráne Video Zdroj: Biely dom

Malo by medzinárodné spoločenstvo tlačiť na Izrael, aby bol jeho jadrový program transparentnejší?

V tejto chvíli to nie je v ničom záujme. Z hľadiska západných krajín to nič nerieši. A keby bola informácia o izraelskom atómovom programe verejná, na krajiny v regióne by to mohlo vytvoriť politický tlak, aby sa pustili do vlastných jadrových projektov alebo aby na to odpovedali vojensky. No v týchto štátoch o to nikto nemá záujem, lebo mnohé z nich už majú s Izraelom relatívne priateľské vzťahy alebo sa ich aspoň usilujú budovať.

Trump v roku 2018 vystúpil z dohody o iránskom jadrovom programe, ktorá ho obmedzovala. Keby sa to nestalo, boli by sme v súčasnej situácii, teda v stave konfliktu?

V dohode boli takzvané sunset clauses, ktoré znamenali, že reštrikcie pre Teherán by sa postupne skončili. Je však jasné, že po uzavretí zmluvy počet iránskych centrifúg klesal, ale po Trumpovom kroku začal rásť a dnes je oveľa vyšší ako kedykoľvek predtým.

Čo teraz urobí Teherán s jadrovým programom?

Nie všetci v Iráne sú z prímeria nadšení a mnohí si myslia, že mali pokračovať útoky na sionistického nepriateľa. Ale Teherán ťahal za kratší koniec a podľa mňa teraz bude mať záujem na tom, aby sa situácia trochu upokojila. Otázkou je, čo to prinesie. Je možné to využiť na nejaké nové rokovania – či už s Európskou úniou, alebo s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Tá niekoľkokrát povedala, že by mala záujem o kontrolu zásob vysoko obohateného uránu. Pokiaľ to Irán umožní, myslím si, že to bude celkom pozitívny krok k tomu, že Teherán má záujem o nejaké diplomatické riešenie. Keď sa to nestane, bol by to signál, že Irán sa pravdepodobne pokúsi čo najrýchlejšie pohnúť smerom k jadrovej zbrani.

Bol izraelský a americký útok na Irán v súlade s medzinárodným právom?

Nebol. Alebo to poviem ešte inak: keď hodnotíme, či je nejaký útok v súlade s medzinárodným právom, riešime dve dimenzie – či mal niekto právo použiť silu a ako ju použil. Čo sa týka práva použitia sily, existujú dve hlavné možnosti: buď na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo v sebaobrane – ktorej súčasťou môže byť aj preventívne použitie sily v prípade hroziaceho útoku z druhej strany. Ani jedna z týchto podmienok nebola splnená, a teda môžeme povedať, že Izrael ani USA nemali právo použiť silu. Čo sa týka toho, ako konali počas útoku, tam je to už trochu iné. Najmä na začiatku sa izraelský útok naozaj zameriaval najmä na vojenské ciele a ľudí v ozbrojených silách. Znamená to, že to bolo viac-menej v súlade s medzinárodným právom. No pokiaľ ide o útoky na niekoľkých vedcov, ktorí boli zapojení do jadrového programu, tak to už nie je v súlade s medzinárodným právom. Ale mnohé štáty k tomu majú, takpovediac, oveľa flexibilnejší prístup.

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že krajiny stoja v rade, aby dali Iránu jadrovú bombu. Je to čisté propagandistické blúznenie, alebo by to predsa len mohol byť problém?

Nie je veľa krajín, ktoré sú teraz nejako veľmi nadšené z toho, že by pomohli Iránu v jeho jadrovom programe. Veľmi málo štátov súhlasí s politickými cieľmi Iránu a Teherán má minimum skutočných spojencov alebo priateľov. Dokonca aj vzťah s Ruskom sa dá označiť iba za manželstvo z rozumu.