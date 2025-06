Rozhodujúce dni pre Európu: Únia je pod časovým tlakom, obchodný spor s USA vrcholí. Merz volá po rýchlom riešení

„Európu čakajú rozhodujúce týždne a mesiace,“ povedal Merz pri príchode na summit EÚ v Bruseli. „Podporujem Európsku komisiu vo všetkom jej úsilí o rýchle dosiahnutie obchodnej dohody s USA,“ zdôraznil kancelár.

Brusel a Washington sa dostali do sporu po tom, čo americký prezident Donald Trump zaviedol vysoké dovozné clá pre mnohé krajiny vrátane členov EÚ. Následne ich na 90 dní pozastavil, no len do 9. júla.

Predstavitelia obchodnej komisie EÚ v súčasnosti rokujú so svojimi partnermi vo Washingtone a snažia sa nájsť kompromis pred uplynutím termínu.

Ďalšími naliehavými otázkami na programe rokovania sú podľa Merza dokončenie obchodnej dohody medzi Európskou úniou a zoskupením Mercosur, juhoamerickými štátmi Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj, ako aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.