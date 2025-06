Nechcú vstúpiť do armády, snažia sa utiecť. Koľko dolárov dávajú Ukrajinci prevádzačom, aby ich dostali na Slovensko?

Štvorciferná suma v amerických dolároch. Sú to peniaze, ktoré si na Ukrajine pýtajú prevádzači od záujemcov, čo chcú prekĺznuť na slovenské územie. O nelegálne prekročenie hraníc sa snažia muži, ktorí by mohli dostať povolávací rozkaz do armády. Pašerákom ľudí sú ochotní zaplatiť viac, ako je celoročná priemerná mzda v ich štáte.

Vyskytujú sa prípady, keď si chcú načierno zarobiť aj tí, čo strážia ukrajinsko-slovenské hranice. Teraz ide konkrétne o kauzu, ktorá už smeruje na súd. Server RBK-Ukrajina informoval, že prokuratúra v Zakarpatskej oblasti podala žalobu na príslušníka oddielu špeciálneho určenia, ktorý podľa nej zneužil svoju funkciu: „Organizoval nelegálne prekročenie cez štátnu hranicu s využitím vlastného úradného postavenia a prijal neoprávnený prospech." Vyšetrovatelia o ňom zistili, že ponúkol miestnemu obyvateľovi, že za odmenu 4-tisíc dolárov mu umožní prejsť na Slovensko. „Mužovi poskytol podrobný plán trasy, ako sa vyhnúť hraničným hliadkam a kamerám," uviedol RBK-Ukrajina.

Prevádzača v štátnej službe zadržali, keď mu „klient" odovzdal dohodnutú finančnú odmenu. Príslušníkovi špeciálnych síl hrozí až deväť rokov väzenia. Zrejme však môže dúfať, že ho potrestajú miernejšie, lebo zjavne nebol členom organizovanej skupiny. Možno skončí za mrežami na toľko rokov, koľko si ich odsedí iný pracovník bezpečnostných zložiek.

Ide o príslušníka pohraničnej stráže, ktorý neodolal pokušeniu prilepšiť si možno až o dva svoje celoročné platy. Nedávno ho v Užhorode odsúdili na päť rokov väzenia. Jeho ponuka bola oveľa drahšia, no takpovediac obsahovala lepší servis: pýtal si 8-tisíc dolárov, nelegálne chcel dostať na Slovensko dvoch mužov tak, že sa vydal na cestu spolu s nimi. „Chytili ho, keď ich sprevádzal k hraničnej čiare," uviedol server Antikor, ktorý pritom upozornil, že ho prijali do pohraničnej stráže napriek tomu, že už mal záznam v registri trestov.

V marci tohto roku sa ukrajinské bezpečnostné zložky pochválili s fotografiou z lesa v pohraničnej oblasti so Slovenskom. Päť mužov – v strede traja zadržaní a na okrajoch pohraničníci so samopalmi, jede z nich mal pri sebe na vôdzke nemeckého ovčiaka.. „Pes počas hliadky natrafil na stopy neznámych osôb. Pohraničníci najprv našli 78-ročného muža so sklenenou nádobou v ruke, ktorý tvrdil, že prišiel do lesa zbierať miazgu z brezy," napísal server Cenzor.

Rýchlo však vysvitlo, že klamal a nebol sám: neďaleko zadržali dvoch mladých mužov, ktorí sa priznali, že penzista sa im ponúkol ako prevádzač, pretože ako starousadlík výborne poznal terén. Od obidvoch si vypýtal 6-tisíc dolárov.

Priemerná mesačná mzda na Ukrajine dosahuje v prepočte niečo viac ako 510 eur (okolo 600 dolárov). Ročný príjem teda presahuje hranicu len nad úrovňou 6-tisíc eur. Dôchodky sú výrazne nižšie: v priemere necelých 6400 hrivien mesačne (iba 130 eur). Zatknutý penzista mohol mať preto zvlášť veľkú motiváciu obohatiť sa načierno.

Podaktorí muži, čo chcú ušetriť peniaze na prevádzačoch alebo sú vo finančnej núdzi, skúšajú dostať na Slovensko na vlastnú päsť. Jeden príklad: pred dvomi mesiacmi ukrajinská pohraničná stráž zverejnila snímku muža, ktorého zadržali v najtesnejšej blízkosti od slovenského územia. Predtým dlhší čas skúmal terén, aby zistil, kadiaľ by mohol nepozorovane ubziknúť. Jeho pokus sa skončil tragikomicky: „Zamotal sa do ostnatého drôtu, vyslobodili ho z neho pohraničníci," poznamenal server Reporťor.

Jeden z posledných podobných medializovaných prípadov sa týka mladého muža, ktorý sa tiež spoliehal na vlastné schopnosti. Ani jemu pokus o nelegálne prekročenie ukrajinsko-slovenských hraníc nevyšiel. V polovici minulého mesiaca ukrajinská pohraničná stráž publikovala fotku, na ktorej bol mladík približne 300 metrov od svojho možného cieľa. Najprv sa v okolí nenápadne prechádzal, nemal pri sebe žiadne veci, ani batoh na chrbte. K pokusu o útek využil elektrickú jednokolku. Zaznamenala ho však fotopasca a pohraničníci rýchlo proti nemu zasiahli.