VIDEO: Narazí do cieľa a nastane peklo: Pentagón zverejnil úder bombou GBU-57, ktorá zničila iránske zariadenie

Biely dom zverejnil na Twitteri video, ktoré zachytáva test bomby GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) (masívna prierazná bomba). Ide o 13 600 kilovú bunker-buster bombu, navrhnutú na ničenie hlboko podzemných a opevnených cieľov. Zábery ukazujú bombu prenikajúcu do podzemných štruktúr a následný výbuch, ktorý demonštruje jej schopnosť zničiť strategické podzemné objekty.

Video uvoľnil Pentagón krátko po leteckých útokoch USA z 21. júna 2025, ktoré boli zamerané na iránske jadrové zariadenia vo Fordó, Natanz a Isfahán, čím sa priamo zapojili do konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Washington tvrdí, že sa mu podarilo spôsobiť vážne škody na troch spomínaných objektoch a tým zničiť iránsky jadrový program.

Niektoré hodnotenia naznačujú, že útoky mohli iránsky jadrový program len oddialiť o niekoľko mesiacov. Iné správy hovoria o stredne ťažkých až vážnych škodách, ale nie o úplnom zničení infraštruktúry.

Minister obrany USA Pete Hegseth kritizoval médiá, ktoré podľa neho „prekresľujú“ operáciu ako menej úspešnú, než v skutočnosti bola. Zároveň vyjadril rozhorčenie nad možným únikom spravodajských informácií.

Návrat bombardérov B-2 po útoku v Iráne Video Bombardéry B-2 bezpečne pristáli v Missouri po 36-hodinovom útoku na Irán, uviedol Biely dom a zverejnil video z pristátia.

Americkú vojenskú misiu s cieľom zničiť iránske jadrové zariadenie Fordó označil Hegseth za „najtajnejšiu a najzložitejšiu vojenskú operáciu v histórii“. Citoval okrem iného vyjadrenia šéfa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johna Ratcliffea a šéfky spravodajských služieb Tulsi Gabbardovej, podľa ktorých americké údery iránske jadrové zariadenia zničili. Hegseth citoval niekoľko ďalších osôb, ktoré hodnotili škody na iránskych jadrových zariadeniach, vrátane riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho.

Najväčšia nejadrová bomba v americkom arzenáli

Masívna penetračná bomba GBU-57A/B, známa pod označením Massive Ordnance Penetrator (MOP), predstavuje technologický vrchol v oblasti konvenčných prostriedkov na ničenie hlboko ukrytých cieľov. Vyvinutá bola pre americké letectvo špeciálne na zasahovanie takzvaných HDBT – Hard and Deeply Buried Targets (Tvrdé a hlboko zakopané ciele), teda cieľov ako sú podzemné bunkre, jadrové zariadenia či veliteľské centrá ukryté pod masívnymi vrstvami horniny alebo betónu. Podľa oficiálnych údajov amerického ministerstva obrany GBU-57 váži približne 13,6 tony a disponuje ťažkým oceľovým telom z extrémne odolnej zliatiny Eglin steel, schopnej preniknúť do hĺbky desiatok metrov pred výbuchom.

Foto: SITA/AP Iran Nuclear Secretive US Bomb Vojaci USA pri bombe typu GBU-57. Snímka je z vojenskej základne v americkom štáte Missouri.

Vnútri skrýva bomba okolo 2,5 tony vysoko výbušnej nálože typu AFX-757, čo je moderný, stabilizovaný výbušný materiál určený na oneskorenú detonáciu s maximálnym deštrukčným účinkom po preniknutí cieľovou štruktúrou. Doplnený je o komponent PBXN-114, ktorý zvyšuje výbušnú efektivitu pri zachovaní bezpečnosti pri manipulácii a preprave. Vďaka tejto kombinácii dokáže GBU-57 spôsobiť rozsiahle škody aj vo vnútri rozsiahlych komplexov, pričom samotná explózia je sekundárna voči efektu kinetickej energie. Tá je hlavným nástrojom deštrukcie, podobne ako pri starších modeloch „bunker-busterov“, avšak vo výrazne vyššej mierke.

Precíznosť v oblakoch: Pozrite si, ako izraelská stíhačka tankuje počas letu Video Video zverejnené izraelským letectvom (IAF) detailne zobrazuje tankovanie paliva vo vzduchu na podporu útokov na iránske ciele.

Vďaka výške vypustenia (bežne okolo 15 000 metrov) a hmotnosti dosahuje bomba pri dopade rýchlosť blízku Mach 1, čo v kombinácii s hmotnosťou generuje kinetickú energiu presahujúcu 800 megajoulov. To je približne ekvivalent výbuchu niekoľkých stoviek kilogramov TNT len z pohybovej energie. V praxi to znamená, že bomba môže preniknúť viac ako 60 metrov do skalného podložia alebo 18 až 60 metrov špeciálne vystuženého betónu, čo ďaleko presahuje možnosti bežných navádzaných bômb typu JDAM, vysvetľuje Jane’s Defence Weekly.

Inteligentný výbuch až na konci cesty

Jedným z kľúčových prvkov účinnosti GBU-57 je inteligentný zapaľovací systém. Takzvaný Lethality Enhanced Penetrator Fuse (zápalná rozbuška s vylepšenou prieraznosťou a smrteľnosťou) umožňuje bombe „počítať“ nárazy počas prenikania – každý kontakt so zemou, vrstvami horniny alebo betónom sa zaznamenáva. Zapaľovač tak odpáli nálož až po tom, čo dosiahne prednastavenú hĺbku alebo zaznamená očakávaný odpor, typický pre vnútro bunkra. Vďaka tomu je minimalizované riziko predčasného výbuchu a maximalizovaný účinok vnútri cieľa, uviedlo Air Force Research Laboratory,

GBU-57A/B je v súčasnosti najväčšia konvenčná (nejadrová) bomba v americkom arzenáli, čo sa týka hmotnosti, penetračnej schopnosti a špecializovaného účelu. Niekedy sa zamieňa s bombou GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) (Masívna letecká bomba s tlakovou vlnou), prezývanou aj „matka všetkých bômb“, ktorá je však odlišná.