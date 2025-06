Prvý diel škandálu ukrajinského vicepremiéra na súde: má odovzdať pas, dostať náramok, zložiť vysokú kauciu

Korupčná aféra významného ukrajinského politika vstúpila do prvého súdneho pojednávania. Vrchný protikorupčný súd v Kyjeve dnes (27. júna) od rána rozhoduje o preventívnych opatreniach vo vzťahu k podpredsedovi vlády Oleksijovi Černyšovovi. Vyšetrovatelia o ňom tvrdia, že riadil úplatkársku schému, v rámci ktorej získal protiprávny prospech a štát ukrátil o veľké peniaze. Škandál súvisí s kšeftami s rozľahlým stavebným pozemkom a s výraznými zľavami na kúpu už existujúcich bytov.

Pojednávanie sa malo uskutočniť v stredu, ale presunuli ho na tento piatok. Požiadal o to Černyšov, pretože 25. júna bolo rokovanie vlády. „Prišiel som vo výbornej pracovnej nálade," reagoval na otázku serveru RBK-Ukrajina, ako sa cíti po príchode na súd.

Ruská Su-35 horí na zemi, zostrelili sme ju, hlásia Ukrajinci Video

Černyšov, ktorý vykonáva funkciu ministra národnej jednoty, popiera svoju vinu. Jeho advokát na pojednávaní vyhlásil, že neexistujú nijaké dôkazy o tom, že by konal podľa nejakého kriminálneho plánu so zločineckým úmyslom. Na súde sa dostal k slovu aj vicepremiér. Povedal, že celú obžalobu považuje za neopodstatnenú. Naopak, protikorupčný prokurátor je presvedčený, že Černyšov evidentne zneužil svoju funkciu a nezákonne sa obohatil, pričom štátu spôsobil finančnú ujmu.

Podľa obžaloby celková škoda predstavuje bezmála 1,2 miliardy hrivien, čo je v prepočte približne 25 miliónov eur. Prokurátor požiadal súd, aby vicepremiér musel zložiť kauciu vo výške 120 miliónov hrivien (2,5 milióna eur), čo zodpovedá desatine vyššie uvedenej sumy. Nenavrhol súdu, aby ho zobral do väzby, pretože keď škandál vypukol, Černyšov sa nepokúsil vyhýbať sa orgánom činným v trestnom konaní: bol vtedy na služobnej ceste v zahraničí, odkiaľ sa vrátil a hneď prišiel vypovedať pred vyšetrovateľa. „Kauciu musí zložiť v lehote piatich dní," spresnila agentúra UNIAN.

Černyšov by ma mať dostatok finančných zdrojov, aby dokázal zložiť požadovanú kauciu. Pred vstupom do politiky úspešne podnikal, dobre zarábal aj v štátnom sektore na jednej pozícii: od novembra 2022 do decembra 2024 bol šéf ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz. Funkciu vicepremiéra a ministra národnej jednoty, čo je rezort, ktorý sa venuje integrácii Ukrajincov výhľadovo po skončení vojny, vykonáva od konca minulého roku.

Server Ukrinform uviedol, že prokurátor navrhol súdu ešte ďalšie preventívne opatrenia. Černyšov sa má dostaviť zakaždým pred vyšetrovateľa, na prísť na prokuratúr a postaviť sa pred súd, keď ho o to požiadajú. Zároveň má informovať o každej zmene adresy svojho bydliska a nevzdialiť sa od neho bez povolenia. „Prokurátor tiež navrhol súdu, aby Černyšov odovzdal do úschovy štátu svoj cestovný pas, vyhol sa kontaktom s ostatnými obvinenými a so svedkami jeho kauzy, a aby nosil monitorovací elektronický náramok," pokračoval Ukrinform.

Pojednávanie sa začalo krátko po 9. hodine. Po vypočutí argumentov obžaloby a obvineného súd vyhlásil prestávku, aby sa poradil. Súdna miestnosť sa znovu otvorí o 16.30, potom by malo byť známe rozhodnutie.

Čítajte viac Putinov obchod so smrťou. Ak zomrie ruský vojak, rodina zbohatne

Národný protikorupčný úrad informoval, že úplatkárska kauza sa týka obdobia, keď Černyšov vykonával funkciu ministra pre miestny a územný rozvoj. Na tomto poste bol od marca 2020 do novembra 2022. Kriminalisti tvrdia, že Černyšov figuroval na čele korupčnej schémy, ktorá štátu spôsobila obrovskú finančnú ujmu. Podľa nich išlo o organizovanú skupinu šiestich osôb. Písali sme o tom prvýkrát v denníku Pravdu tento týždeň v stredu.

O čo išlo podľa kriminalistov? V stručnosti pripomeňme na základe textu spred dvoch dní, že podľa kriminalistov Černyšov ako minister pre miestny a územný rozvoj umožnil developerovi získať v Kyjeve lukratívny stavebný pozemok vo vlastníctve štátu. Jeho cenu výrazne podhodnotili, čo spôsobilo škodu vo výške v prepočte 25 miliónov eur. Černyšov a jeho kumpáni na ministerstve mali na revanš dostať veľké zľavy na kúpu bytov už v postavených výškových domoch inde v Kyjeve. Cena za štvorcový meter pre nich sa pohybovala od jeden tisíc do 8-tisíc hrivien, pričom minimálna trhová hodnota týchto bytov je zhruba 30-tisíc hrivien za štvorcový meter.

Mŕtvi vojaci, zničená technika. Ruský útok v Luhansku zlyhal Video

Vyšetrovatelia tvrdia, že svoju úlohu v korupčnej schéme zohrala aj asistentka Černyšova na ministerstve pre miestny a územný rozvoj. Byty totiž kupovala iba pre seba, v skutočnosti však aj pre politikov na čele s Černyšovom. Keď odišiel robiť šéfa Naftogazu, zobral si ju do tejto štátnej firmy so sebou.