Dovolenka u diktátora? Kim otvoril megalomanský turistický rezort, na videu žiaril šťastím

Kim sa s „veľkým uspokojením“ zúčastnil slávnostného otvorenia pobrežnej turistickej oblasti Wonsan Kalma, ktorá by mohla pojať približne 20-tisíc návštevníkov, a povedal, že krajina rýchlo vybuduje ďalšie rozsiahle turistické zóny, uviedla tlačová agentúra KCNA.

Severná Kórea uzavrela svoje hranice v roku 2020 na začiatku pandémie, ale od roku 2023 pomaly ruší obmedzenia.

Ruským turistom síce povolil režim vstup do krajiny, no hlavné mesto Pchjongjang a ďalšie časti krajiny zostávali pre bežný cestovný ruch uzavreté, hoci v apríli sa tam konal maratón so zahraničnými bežcami.

Moskva a Pchjongjang, ekonomicky aj politicky izolované, sa zblížili, keďže Severná Kórea nasadila tisíce vojakov a dodala muníciu, delostrelectvo a rakety pre ruskú vojnu na Ukrajine, uviedla Reuters.

Ruský veľvyslanec v Severnej Kórei a zamestnanci veľvyslanectva boli podľa KCNA pozvaní ako špeciálni hostia na slávnosť vo Wonsane.

Obe krajiny sa dohodli na rozšírení spolupráce v oblasti cestovného ruchu a po prvýkrát od roku 2020 obnovili priamu osobnú vlakovú dopravu medzi svojimi hlavnými mestami.

„Kim Čong-un vyjadril presvedčenie, že vlna šťastia, ktorá vznikne v prímorskej turistickej oblasti Wonsan-Kalma, ešte viac posilní jej povesť ako svetovo uznávanej turistickej a kultúrnej destinácie,“ uviedla KCNA.