Trump stopol obchodné rokovania s Kanadou za „nehoráznu“ digitálnu daň

Na svojej sociálnej sieti Truth Social americký prezident napísal, že Kanada informovala USA, že neplánuje ustúpiť od dane z digitálnych služieb. „Vzhľadom na túto nehoráznu daň rušíme s Kanadou všetky rokovania o obchode, a to s okamžitou platnosťou. Do siedmich dní Kanade oznámime výšku ciel, ktoré bude musieť platiť za obchod so Spojenými štátmi,“ dodal Trump.

