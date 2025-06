ONLINE: Putin priznáva, že na vojnu ide veľa peňazí. Chce zosekať náklady

8:15 „Hra na jednu bránku“ so Západom sa skončila, Rusko dôstojne rieši problémy s potrebou zabezpečiť vojenské výdavky. Vyhlásil to podľa agentúry TASS ruský prezident Vladimir Putin na tlačovej konferencii.

„Všetci sa od momentu (uznania nezávislosti republík Donbasu – pozn. TASS) pýtajú, prečo, čo sa stalo, ako k tomu došlo, aká je vina (západných krajín – pozn. TASS), akoby boli deti, ktoré sa len včera narodili. Takto to nepôjde. Táto hra na jednu bránu (so Západom) sa skončila,“ povedal.

„Chcú zvýšiť svoje výdavky, vojenské, nech zvýšia. To tiež svedčí o ich agresivite. Teraz vysvetlím prečo. Áno, naše výdavky sú dnes nemalé, je to 6,3 % HDP – je to veľa alebo málo? Myslím si, že veľa. A to je, samozrejme, jeden z problémov, vrátane rozpočtov, ktoré musíme riešiť, a my ich riešime dôstojne,“ zdôraznil ruský prezident podľa agentúry TASS.

Podľa britského denníka The Telegraph ruský líder povedal, že zníži výdavky na obranu „budúci rok a rok po ňom, počas nasledujúcich troch rokov“. Plány na zníženie vojenských výdavkov Putin ohlásil v čase, keď kremelskí úradníci varovali, že Rusko je „na pokraji recesie“, uvádza Telegraph.

8:10 Ruské bojové drony v noci zaútočili na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa, pričom zabili najmenej dvoch ľudí a ďalších šesť zranili – medzi nimi aj dve deti vo veku 3 a 7 rokov, uviedol v sobotu vojenský administrátor Oleh Kiper, uviedla agentúra DPA.

Jeden z dronov zasiahol horné poschodia výškového obytného domu, čo spôsobilo požiar. Po jeho uhasení záchranári v troskách objavili telá manželského páru, informoval Kiper.

Podľa starostu Hennadija Truchanova došlo v meste k viacerým výbuchom a vypukli požiare vo viacerých štvrtiach.

„Odesa, buď v strehu. Vyhľadajte bezpečné miesta,“ napísal v sobotu skoro ráno na platforme Telegram.

Ruské drony údajne prileteli smerom od Čierneho mora, pričom voči nim zasahovala protivzdušná obrana. Miestne médiá zverejnili prvé videá požiarov v meste po tom, čo sa útoky skončili okolo polnoci, no pravosť týchto videí zatiaľ nebola overená.