Jedno z iránskych zariadení sa vyhlo bombardovaniu americkými protibunkrovými bombami. Prečo?

Spojené štáty pri útokoch na iránske jadrové zariadenia na jedno z nich nezvrhli protibunkrové bomby. Zariadenie v Isfaháne leží totiž tak hlboko pod zemou, že by tieto bomby pravdepodobne neboli efektívne.

Šéf amerického zboru náčelníkov štábov Dan Caine to povedal senátorom na štvrtkovom brífingu, píše web stanice CNN s odvolaním sa na zdroje, ktoré Caineov prejav počuli. Americkí činitelia predpokladajú, že v podzemnej prevádzke v Isfaháne je ukrytých takmer 60 percent iránskych zásob obohateného uránu, ktoré by Irán potreboval v prípade, že by sa rozhodol vyvinúť jadrovú zbraň.

Návrat bombardérov B-2 po útoku v Iráne Video

Caineove vyjadrenia je podľa CNN prvým známym vysvetlením toho, prečo americká armáda nepoužila bombu nazvanú Massive Ordnance Penetrator proti zariadeniu v Isfaháne v strednom Iráne. Americké bombardéry B-2 Spirit zvrhli viac ako desiatku týchto bômb určených na ničenie bunkrov na iránske jadrové zariadenia Fordo a Natanz. Zariadenie Isfahán však zasiahli iba rakety Tomahawk odpálené z americkej ponorky.

Ocko je doma. Úsmevné video Trumpa po návrate zo summitu NATO Video

Brífink pre senátorov o amerických útokoch v Iráne viedol Caine, minister obrany Pete Hegseth, šéf diplomacie Marco Rubio a riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe. Počas stretnutia Ratcliffe oznámil zákonodarcom, že americká spravodajská komunita vyhodnotila, že väčšina iránskeho obohateného uránu je uložená pod zemou v Isfaháne a Forde.

Narazí do cieľa a nastane peklo: Pentagón zverejnil úder bombou GBU-57, ktorá zničila iránske zariadenia Video

Demokratický senátor Chris Murphy vo štvrtok večer po brífingu oznámil CNN, že časť iránskeho jadrového materiálu „je tak hlboko pod zemou, že sa k nemu nikdy nedostaneme. Sú tým pádom schopní presunúť veľkú časť toho, čo bolo ušetrené, do oblastí, kam sa americké bombardéry nedostanú.“

Čítajte viac VIDEO: Najdlhší let dekády: Aké je to pilotovať elitné bombardéry B-2 nepretržite dva dni? Takto to opísali piloti, ktorí držia rekord

V dňoch po amerických útokoch do médií uniklo predbežné hodnotenie amerických spravodajských služieb, podľa ktorého americké údery nezničili kľúčové časti iránskeho jadrového programu, ale iba ho spomalili o niekoľko mesiacov. V hodnotení tiež stálo, že Irán mohol časť obohateného uránu pred americkými útokmi zo svojich zariadení odviezť. Predstavitelia Trumpovej administratívy sa na stretnutí so senátormi vyhýbali otázkam o tom, kde sa momentálne nachádzajú iránske zásoby obohateného uránu, píše CNN.

Poslanci Snemovne reprezentantov sa zúčastnili podobného brífinku s predstaviteľmi Trumpovho tímu v piatok. Republikánski zákonodarcovia po stretnutí uznali, že americké vojenské údery možno nezničili všetok jadrový materiál Iránu. Uvádzali však, že to nebolo cieľom amerických útokov.

Čítajte viac Jadrové zariadenia sú totálne zničené, nástojí Trump. USA chcú po bombardovaní "vzkriesiť" Irán (online)

„V zariadeniach sa nachádza obohatený urán, ktorý sa presúva,“ ale jeho zničenie nebol zámer vojenskej misie, povedal CNN republikánsky kongresman Michael McCaul z Texasu.

Historik Kríž v Ide o pravdu: Je otázne, či na Blízkom východe pokoj vydrží. Nemyslím si, že sa podarilo úplne zlikvidovať iránsky jadrový program Video

„Podľa mojich informácií je väčšina uránu stále na mieste. Potrebujeme teda kompletný prehľad. Preto s nami musí Irán priamo rokovať, aby (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu) mohla skontrolovať každú uncu obohateného uránu, ktorý sa tam nachádza. Nemyslím si, že je vyvážaný zo krajiny, myslím, že je v tých zariadeniach,“ povedal McCaul.

„Cieľom misie bolo odstrániť konkrétne aspekty ich jadrového programu. Tie boli odstránené. Zbaviť sa jadrového materiálu nebolo súčasťou misie,“ povedal CNN republikánsky kongresman Greg Murphy.