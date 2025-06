Iránsky veľvyslanec pre Pravdu: Nemáme v úmysle vyrábať jadrové zbrane, náš atómový program je úplne mierový

„Iránska spoločnosť je dynamická, mladá a rozvíjajúca sa. Irán so svojou populáciou viac než 90 miliónov plánuje dlhodobé rozvojové programy v záujme uspokojiť potreby svojich občanov. Fosílne zdroje energie, ako sú ropa a zemný plyn, nie sú nekonečné a jedného dňa sa vyčerpajú," povedal v rozhovore pre Pravdu iránsky veľvyslanec so sídlom v Viedni akreditovaný na Slovensku Asadollah Eshragh Jahromi.

Ako chce Irán presvedčiť medzinárodné spoločenstvo, že nevyvíja atómovú bombu, keď sa chystá pozastaviť spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE)?

Iránska islamská republika na rozdiel od izraelského režimu je oddaným členom Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a zároveň aj aktívnym členom MAAE, pričom s touto agentúrou podpísala dodatočnú Dohodu o komplexných zárukách (CSA) a doteraz ju riadne dodržiava. Všetky mierové jadrové zariadenia Iránu sú pod úplným dohľadom MAAE, ktorá v nich vykonáva pravidelné a presné inšpekcie v rámci pravidiel CSA. Irán oficiálne a opakovane vyhlásil, že iránsky jadrový program je úplne mierový a nemá v úmysle vyrábať jadrové zbrane. Od uzatvorenia Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) v roku 2015, od ktorého prvá Trumpova administratíva v roku 2018 pod vplyvom Netanjahuových manipulácií nezákonným spôsobom a jednostranne odstúpila, sa implementoval najkomplexnejší a najprísnejší dozorný režim nad mierovým jadrovým programom Iránu. Na základe pravidelných správ MAAE, ktoré generálny riaditeľ tejto agentúry každé tri mesiace predkladá všetkým členom, doteraz nebol zaznamenaný žiadny odklon iránskeho jadrového programu k vojenským cieľom. Podľa článku 4 NPT má Irán neoddeliteľné právo na využitie jadrovej energie na mierové účely a MAAE je povinná poskytovať potrebnú technickú pomoc a podporu na tento účel, podporiť práva a záujmy členských štátov tejto agentúry.

Dotkli ste sa kritiky Izraelu.

Izraelský režim nie je členom NPT a ani súčasťou žiadnych medzinárodných zmlúv o odzbrojení. Má tajný vojenský jadrový program mimo dohľad MAAE, podľa dôkazov a vyhlásení má údajne viac ako 200 jadrových hlavíc. Od začiatku uskutočňoval okupáciu Palestíny, agresiu proti nej, brutálne zabil viac ako 60-tisíc neozbrojených Palestínčanov vrátane mnohých žien a detí, vysídlil viac ako dva milióny obyvateľov Gazy a úplne zničil obytné oblastí a mestskú infraštruktúru – a to iba počas poldruha roka. Spáchal všetky zločiny proti medzinárodnému právu vrátane genocídy, vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, podnikol útoky proti všetkým krajinám v regióne. Má na svojom vysvedčení porušenie všetkých zásad medzinárodného práva, ako napríklad v prípade Medzinárodného dohovoru o zákaze agresie, použitie sily je jasným porušením článku 2 ods. 4 Charty OSN a v rozpore so stanovami MAAE. Začal agresívny útok proti Iránu a okrem zabíjania oficiálnych predstaviteľov, vedcov, civilistov a útokov na obytné oblasti, nemocnice a humanitárne centrá, ktoré si vyžiadali vyše 600 mŕtvych civilistov, porušil všetky medzinárodné pravidlá a rezolúcie OSN a MAAE. Zaútočil na mierové jadrové zariadenia Iránu, ktorý je členom MAAE a je viazaný CSA, spôsobil veľké ľudské aj environmentálne škody. Bohužiaľ, vláda USA ako vlastník jadrových zbraní a stály člen Bezpečnostnej rady OSN, ktorá má za úlohu zabezpečiť medzinárodný mier a bezpečnosť, okrem podpory izraelského režimu 22. júna zaútočila na tri mierové jadrové zariadenia, ktoré boli pod dohľadom CSA v Iráne. Tieto porušenia medzinárodného práva a agresívne útoky sa udiali v čase, keď generálny riaditeľ MAAE ani len ústne neodsúdil tieto agresívne činy a nesplnil svoju úlohu v zmysle stanov MAAE a príslušných rezolúcií na ochranu mierových jadrových zariadení Iránu ako riadneho člena MAAE, a dokonca svojou nedávnou kontroverznou správou pripravil pôdu pre agresiu izraelského režimu.

Vráťme sa k spolupráci Iránu s MAAE, čo zaznelo v úvode rozhovoru.

V reakcii na udalosti, o ktorých som sa teraz zmieni, parlament v Iráne sa rozhodol schváliť uznesenie, ktorým vládu zaväzuje prehodnotiť spoluprácu s MAAE, a v záujme ochrany svojich práv a pokiaľ nebude zabezpečená úplná bezpečnosť jadrových zariadení prerušiť svoje bežnú spoluprácu s MAAE. Samozrejme, že akékoľvek konečné rozhodnutie v tejto súvislosti musí byť prijaté v rámci Najvyššej rady národnej bezpečnosti štátu.

Prečo potrebuje Irán prevádzkovať jadrovú elektráreň, keď má iné bohaté zdroje energie? Sú nimi veľké zásoby ropy a zemného plynu.

Iránska spoločnosť je dynamická, mladá a rozvíjajúca sa. Irán so svojou populáciou viac než 90 miliónov plánuje dlhodobé rozvojové programy v záujme uspokojiť potreby svojich občanov. Fosílne zdroje energie, ako sú ropa a zemný plyn, nie sú nekonečné a jedného dňa sa vyčerpajú. Výrazne znečisťujú životné prostredie, čo nemožno ignorovať. Preto Irán vo svojom rozvojovom programe berie do úvahy kombinácie energetických zdrojov a je odhodlaný viac doceniť obnoviteľné a čisté energetické zdroje. Momentálne máme k dispozícii jednu jadrovú elektráreň na výrobu elektrickej energie pre krajinu a výstavba ďalších troch je v pláne. V dlhodobom horizonte sa predpokladá výstavba viacerých elektrární. Dnes, v kontexte rôznych výziev vo svete a vzhľadom na aktuálne situácie vo svete, diverzifikácia energetických zdrojov je nevyhnutnosťou.

Ako môže Izrael dôverovať Iránu, že nepredstavuje bezpečnostnú hrozbu, keď iránski predstavitelia opakovane hovoria, že židovský štát by mal byť vymazaný z mapy?

Irán má v tejto súvislosti jasnú a zásadovú politiku. Značná časť týchto obvinení voči Iránu pochádza z projektov šírenia klamstiev a rozsiahlej propagandy izraelského režimu so zámerom prekrútiť realitu a odviesť pozornosť svetovej verejnosti a v konečnom dôsledku vyvolať iránofóbiu. Oficiálny postoj Iránu je však úplne jasný. Irán správne verí, že hlavnou príčinou mnohých problémov v západoázijskom regióne počas posledných siedmich desaťročí je okupácia Palestíny, vytláčanie pôvodných obyvateľov z ich pôvodného miesta narodenia a odňatie ich neoddeliteľného právo na sebaurčenie. V súčasnosti sa odohráva pred našimi ocami expanzionizmus a agresia izraelského režimu voči Palestínčanom a ďalším národom v regióne, ako aj páchanie rôznych zločinov a porušovanie základných princípov medzinárodného práva aj medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv voči Palestínčanom počas posledných dekád a zvlášť tragická situácia a genocída spáchaná na obyvateľoch v Pásme Gazy. Z tohto dôvodu veríme, že právo palestínskeho ľudu na sebaurčenie musí byť uznané a medzinárodným spoločenstvo implementované demokratickým spôsobom. V tomto kontexte Irán už navrhoval OSN usporiadať referendum s účasťou všetkých pôvodných moslimských, židovských a kresťanských obyvateľov Palestíny.

Slovenskí vládni predstavitelia sa zatiaľ jasne nevyjadrili, či podporujú alebo odsudzujú izraelské a americké útoky na iránske jadrové zariadenia. Považujete to za tichý súhlas Slovenska s týmito útokmi?

Niet pochybností o tom, že posledné agresívne kroky izraelského režimu a USA proti Iránu sú v rozpore so všetkými zásadnými princípmi a pravidlami medzinárodného práva, s Medzinárodným dohovorom o zákaze agresie, v rozpore s použitím sily a porušením článku 2 ods. 4 Charty OSN. Irán v zmysle článku 51 Charty OSN, ktorý priznáva štátom právo na sebaobranu, využil svoje legitímne právo brániť sa a reagovať na agresie a chránil svoju suverenitu a záujmy svojich občanov. Na druhej strane útoky na jadrové zariadenia, ktoré sú chránené CSA, sú hrubým porušením medzinárodného práva a v rozpore so stanovami MAAE, rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a sú nebezpečným aktom s katastrofálnymi environmentálnymi dôsledkami a nebezpečnými žiareniami. V takejto situácii sa očakáva, že všetci zodpovední členovia medzinárodného spoločenstva, najmä členovia OSN a MAAE, tieto agresie jednoznačne odsúdia a viac nedovolia beztrestnosťou týchto agresívnych konaní porušovať princípy a pravidlá medzinárodného práva a Charty OSN. Agresívne a nezákonné činy, ktoré sú v rozpore so zásadami medzinárodného práva a Charty OSN, spochybňujú dôveryhodnosť OSN a dôveru v medzinárodné inštitúcie a túto dôveru treba posilniť.

Môžete povedať, v akom stave sú iránske jadrové zariadenia po útokoch? Pretože existujú rôzne hodnotenia výsledkov útokov.

V dôsledku nedávnych útokov izraelského režimu a USA proti mierovým jadrovým zariadeniam Iránskej islamskej republiky, ktoré boli chránené dohodou (CSA), boli spôsobené niektorým zariadeniam vážne škody. Odborníci a príslušné organy momentálne vyhodnocujú rozsah škôd a je prirodzené, že v ďalších fázach budú prijaté rozhodnutia a opatrenia v tejto súvislosti.

Nedôvera, ktorá sa mení na nenávisť, existuje medzi Iránom a Izraelom už desaťročia. Čo je potrebné spoločne dosiahnuť, aby sa v regióne dosiahol trvalý mier?

Irán je veľká a hrdá krajina s dlhoročnou históriou a s úžasným kultúrnym a civilizačným dedičstvom starým niekoľko tisícročí. Irán minimálne za posledných pár sto rokov nezaútočil na žiadnu krajinu a vždy sa len bránil proti agresiám. Irán vždy s dobrou volou, konštruktívnym spôsobom napriek všetkým porušeniam sľubov a záväzkov zo strany iných, zvolil cestu spolupráce, rokovania a diplomacie. V období diplomatických aktivít a rokovaní s USA bo Irán napadnutý izraelským režimom. Fakticky izraelský režim sabotoval diplomaciu. Vláda USA podporou agresora a útokom na mierové jadrové zariadenia Iránu zradila diplomaciu a stála na strane agresora. Každopádne Irán sa silno sa bránil a donútil druhú stranu prijať prímerie. Irán jednoznačne vyhlásil, že v prípade zastavenia agresie izraelského režimu tiež zastaví svoje vojenské a obranné operácie, a zároveň zachová svoju pripravenosť na dôraznú a poľutovaniahodnú reakciu na akúkoľvek opakovanú agresiu. Očividne koniec okupácie a agresie, rešpektovanie medzinárodného práva, uznávanie právneho štátu a práva na sebaurčenia národov môže do značnej miery napomáhať dosiahnuť tento ciel.

Prečo Irán podporuje radikálne hnutia Hizballáh a Hamas, ktoré dlhodobo podkopávajú bezpečnosť na Blízkom východe? Oplatí sa vám to?

Hizballáh a Hamas sú hnutia nezávislé a oslobodzujúce, ktoré vznikli v uplynulých desaťročiach v reakcii na okupáciu a agresiu izraelského režimu voči Palestíne a krajinám regiónu. Na základe rezolúcií OSN majú legitímne právo na sebaurčenie a legitímny odpor. Nekonajú na základe pokynu od nikoho. V rámci svojich cieľov reagujú na okupácie a agresie. Na vyriešenie výziev a kríz v západoázijskom regióne je nevyhnutné predovšetkým riešiť hlavnú príčinu problémov, ktorými sú okupácia a agresia izraelského režimu, a nie ich dôsledky.