Zákaz nezabral. Na Budapest Pride pochodujú desaťtisíce ľudí. Reuters: Pochod sa zmenil na protivládny protest

Dav ľudí sa v slávnostnej nálade a v horúcom počasí vydal na pochod mestom od radnice, ktorú vedie opozícia a ktorá akciu pomohla zorganizovať aj napriek odporu premiéra Viktora Orbána a jeho konzervatívnej strany Fidesz.

Ľudia mávajú dúhovými vlajkami a transparentmi zosmiešňujúcimi Orbána. „Ide o oveľa viac, nie je to len o homosexualite. Je to posledná chvíľa, keď sa môžeme postaviť za svoje práva, "povedala Reuters jedna z pochodujúcich Eszter Reinová Bodiová. Na jednom z transparentov stálo "Nikto z nás nie je slobodný, kým nie sme slobodní všetci“.

Foto: SITA/AP, Rudolf Karancsi Budapest Pride Účastníci pochodu Pride prechádzajú cez most Alžbety II. v Budapešti v Maďarsku v sobotu 28. júna 2025.

Malé skupinky priaznivcov krajnej opozície sa pokúsili pochod narušiť, ale polícia ich držala späť a odklonila trasu pochodu tak, aby sa vyhla akýmkoľvek stretom, píše Reuters.

"Právo na zhromažďovanie je základným ľudským právom, a nemyslím si, že by malo byť zakázané. Len preto, že sa niekomu nepáči dôvod, prečo idete do ulíc, alebo s ním nesúhlasí, stále máte právo to urobiť, "oznámila Reuters ďalšia z účastníčok pochodu Krisztina Aranyiová.

Maďarský parlament, ktorý Fidesz ovláda, v marci schválil zákon prakticky zakazujúci organizovať pochody hrdosti a podobné akcie. Norma zakazuje organizovať zhromaždenia, ktoré úrady považujú za škodlivé pre deti.

Pochod však podporil liberálny starosta Budapešti Gergely Karácsony a povedal, že ide o mestskú akciu, ktorú polícia zakázať nemôže. Za organizovanie pochodu sa vyslovili tiež viacerí zahraniční politici vrátane šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorú za to Orbán obvinil z zasahovania do maďarských záležitostí. Podľa organizátorov prišli do Budapešti účastníci z 30 rôznych krajín, vrátane 70 europoslancov a členky Českej pirátskej strany Markéty Gregorovej.

Úrady majú možnosť pokutovať organizátorov a účastníkov zakázaných akcií sumou v prepočte až 500 eur(vyše 18.000 korún). Organizátorom pochodu hrozí ročné väzenie.