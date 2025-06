V bulharskej Sofii protestovali odporcovia eura, nechcú prísť o leva

Na centrálnom námestí v centre Sofie sa zhromaždili tisícky protestujúcich na čele s občianskymi skupinami a nacionalistickými a proruskými stranami známymi svojím odporom k euru. Na tribúne pre rečníkov visel obrovský transparent s nápisom „Bitka o bulharského leva je poslednou bitkou o Bulharsko“. Organizátori vyhlásili, že po skončení zhromaždenia sa tu chystajú postaviť stanový tábor.

Podľa Kostadinova, ktorý stojí na čele strany zastávajúcej proruské stanoviská a vyzýva na prerušenie bulharskej podpory Ukrajine, bude Bulharsko pripravené o svoju menu.

„O tom, ako minieme naše peniaze, bude rozhodovať niekto iný, bulharský rozpočet bude schvaľovať Európska centrálna banka (ECB),“ povedal. „Je to protištátny prevrat, je to zrada,“ dodal. ECB ale neschvaľuje rozpočty krajín eurozóny.

Kostadinov tiež oznámil, že sa k akcii pripojili zákonodarcovia z Nemecka, Litvy, Rumunska, z Česka, Slovenska a z Maďarska.

Bulharsko vstúpilo do Európskej únie v roku 2007 a teraz sa nachádza v záverečnej fáze vstupu do eurozóny. Poslednou inštitucionálnou prekážkou je schválenie Európskeho parlamentu v Štrasburgu a Rady pre hospodárske a finančné záležitosti v Bruseli, ktoré je naplánované na 8. júla. Európska rada schválila vstup Bulharska do eurozóny k 1. januáru 2026.

Bulharsko počas 20-ročného členstva v EÚ sužovala politická nestabilita a korupcia. To medzi jeho 6,4 milióna občanov prispelo k podnecovaniu euroskepticizmu.