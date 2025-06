Súd odložil Netanjahuove výsluchy v korupčnej kauze. Pomohol Mosad i vojenská rozviedka, pridal sa aj Trump

„Na základe poskytnutých vysvetlení čiastočne vyhovujeme žiadosti a v tejto fáze rušíme plánované tohtotýždňové vypočutia pána Netanjahua,“ stálo vo vyjadrení jeruzalemského súdu zverejnenom premiérovou stranou Likud.

Súd v piatkovom rozhodnutí tvrdil, že Netanjahuova žiadosť „vo svojej súčasnej podobe nemá dostatočné opodstatnenie ani podrobné odôvodnenie pre zrušenie vypočutí“. Premiér v žiadosti ako dôvod uviedol „regionálny a globálny vývoj“ po 12-dňovom vojenskom konflikte s Iránom a pokračujúce boje v Pásme Gazy.

Netanjahuov právnik požiadal súd, aby nariadil zrušenie výsluchov. Advokát argumentoval, že premiér musí teraz „všetok svoj čas a energiu venovať riadeniu vnútroštátnych, diplomatických a bezpečnostných otázok najvyššej priority“.

V procese, ktorý od jeho začatia v máji 2020 niekoľkokrát odložili, Netanjahu popiera akékoľvek pochybenie. V prvom prípade je spolu so svojou manželkou Sarou obvinený, že výmenou za politické výhody prijali od miliardárov luxusný tovar v hodnote viac ako 260-tisíc dolárov, ako sú cigary, šperky a šampanské.

V ďalších dvoch prípadoch je Netanjahu obvinený z toho, že sa pokúsil ovplyvňovať spravodajstvo dvoch izraelských médií, aby o ňom vytvárali pozitívnejší obraz.

Americký prezident Donald Trump v stredu označil kauzu vedenú v Izraeli proti premiérovi za „hon na čarodejnice“. V správe zverejnenej na platforme Truth Social uviedol, že súdny proces s Netanjahuom „by mal byť ZRUŠENÝ, a to OKAMŽITE, alebo by mu (po skončení vojny s Iránom) ako VEĽKÉMU HRDINOVI mala byť udelená milosť“.