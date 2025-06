Trump tvrdí, že pre TikTok našli nového kupca. "Veľmi bohatí ľudia", doplnil prezident

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že pre sociálnu sieť TikTok našli nového kupca. Malo by ísť o „skupinu veľmi bohatých ľudí“, ktorých mená prisľúbil prezident oznámiť v najbližších dvoch týždňoch.

„Máme kupca pre TikTok,“ vyhlásil Trump v rozhovore s Mariou Bartiromovou pre televíznu stanicu Fox News a dodal, že čínsky prezident Si Ťin-pching „to pravdepodobne umožní“.

Prezident prednedávnom dekrétom už tretíkrát odložil uplatňovanie zákazu sociálnej siete TikTok o 90 dní. Kongres USA totiž vlani schválil zákon, ktorý čínsku materskú spoločnosť ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku do 19. januára 2025. V opačnom prípade nebude môcť v Spojených štátoch pôsobiť.

Legislatívu jednohlasne potvrdil aj Najvyšší súd USA. Pre obavy o národnú bezpečnosť sa demokrati aj republikáni domnievali, že by komunistická vláda v Pekingu mohla získať prístup k množstvu osobných údajov a TikTok zneužívať na uplatňovanie politického vplyvu v USA.

Trump v januári po prevzatí úradu prezidenta predĺžil platnosť zákazu o 75 dní do 5. apríla, aby mohol vyjednať dohodu o zachovaní platformy. Podľa nej by sa riadenie spoločnosti TikTok v Spojených štátoch presunulo pod novú firmu a jej väčšinovým vlastníkom a prevádzkovateľom by sa stali americkí investori.

Rokovania o takejto dohode boli pozastavené po tom, čo Čína oznámila, že ju nepodporí pre zavedenie Trumpových vysokých dovozných ciel na čínsky tovar. ByteDance taktiež trvala na tom, že americká pobočka TikToku nie je na predaj.