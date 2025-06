Trump uviedol, že Iránu po bombardovaní nič neponúka ani s ním nerokuje

Americký prezident Donald Trump dnes uviedol, že Iránu nič neponúka ani s iránskou stranou nerokuje, keďže americké bombardovanie podľa neho zničilo iránske jadrové prevádzky. Trump to dnes napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Rokovania s USA v najbližšom čase pritom v rozhovore s televíziou BBC vylúčil tiež námestník iránskeho ministra zahraničia Madžíd Tacht Ravančí. V tejto súvislosti uviedol, že Irán potrebuje záruky, že ho nebudú USA počas rokovaní zase bombardovať.

Trumpov dnešný príspevok o tom, že s Iránom nerokuje, agentúra Reuters dáva do súvislosti s tým, že americký prezident minulý týždeň dementoval správy o tom, že jeho administratíva diskutovala o možnosti, že by Iránu sprístupnila až 30 miliárd dolárov, aby mohol budovať civilnú jadrovú energetiku. Trump to neskôr označil za absurdný nápad, o ktorom nepočul.

Spojené štáty a Irán mali na programe šieste kolo nepriamych rozhovorov o iránskom jadrovom programe, keď Izrael 13. júna zaútočil na iránsku vojenskú a jadrovú infraštruktúru a zabil niekoľko iránskych jadrových vedcov a vojenských špičiek, na čo Irán odpovedal raketovými útokmi.

Do konfliktu sa 22. júna priamo vložili Spojené štáty bombardovaním troch iránskych jadrových prevádzok. Krátko potom Trump oznámil prímerie.

Nie je jasné, aké veľké škody spôsobilo iránskemu jadrovému programu americké bombardovanie. Tacht Ravančí v tejto súvislosti povedal, že nemôže poskytnúť presný odhad následkov.

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi uviedol, že údery spôsobili vážne, ale „nie totálne“ škody, zatiaľ čo Trump vyhlásil, že iránske jadrové zariadenia boli „úplne zničené“.

Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bagháj dnes podľa agentúry Reuters uviedol, že od Iránu sa nemôže očakávať, že zabezpečí normálnu spoluprácu s MAAE v situácii, keď nemožno garantovať bezpečnosť jej inšpektorov.

Irán podľa Tacht Ravančího trvá na tom, že musí mať možnosť obohacovať urán na mierové účely. Nariekanie, že Teherán tajne pracoval na vývoji jadrovej zbrane, predstaviteľ odmietol. Vyhlásil tiež, že Iránu bol odopretý prístup k jadrovému materiálu pre jeho výskumný program, takže sa musel spoľahnúť na seba.

„O úrovni možno diskutovať, o množstve možno diskutovať, ale povedať, že by ste nemali obohacovať, že by ste vôbec nemali obohacovať a ak s tým nebudete súhlasiť, budeme vás bombardovať, to je zákon džungle,“ povedal námestník ministra zahraničia.