Ukrajinu čaká rekonštrukcia vlády. Šmyhaľa zrejme nahradí vicepremiérka Svyrydenková

Šmyhaľ stojí na čele ukrajinskej vlády od marca 2020. Je zároveň jedným z posledných činiteľov, ktorí stáli po boku prezidenta Volodymyra Zelenského od samého začiatku plošnej ruskej invázie vo februári 2022. O jeho odstúpení sa opakovane špekulovalo už v minulých rokoch, pripomenul server RBK-Ukrajina.

Ukrajinská pravda sa vo svojom článku odvoláva na oznámenie spravidla dobre informovaného poslanca Jaroslava Železňaka, podľa ktorého sa rozsiahla rekonštrukcia, pri ktorej ministerské posty získajú predovšetkým doterajší členovia vládnej administratívy, odohrá počas júla. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha by si mal ministerské kreslo ponechať.

"Problém nie je v Šmyhaľovi, ale vo všeobecnej potrebe upustiť páru a znížiť vlnu negativity, ktorá prichádza zo všetkých strán – z frontu, ostreľovania, všetci sú veľa unavení. Navyše niektorí ministri svojím konaním či nečinnosťou vytvárajú prezidentovi problémy, "uviedol zdroj RBK- Ukrajina z vládnej strany Sluha národa.

Minister obrany Rustem Umerov by mal po nadchádzajúcej rekonštrukcii vlády zostať vo funkcii. Jeho odvolanie stratilo význam, uviedli zdroje Ukrajinskej pravdy. „Politické kruhy dlho diskutovali o možnosti Umerovovho odvolania a jeho vymenovania za veľvyslanca v USA. To by však dávalo zmysel iba vtedy, ak by ministerstvo obrany potom viedol (šéf Ukrajinskej bezpečnostnej služby Vasyľ) Maľuk," uviedol web s odvolaním sa na svoje zdroje. Maľuk však o funkciu predsedu vlády údajne nemá záujem.

Pravdepodobné je, že zrušené bude ministerstvo národnej jednoty, ktoré riadi podpredseda vlády Oleksij Černyšov. Ministerstvo bolo pôvodne vytvorené s cieľom nadviazať kontakt s Ukrajincami v zahraničí v prípade volieb. Keďže sa však neočakávajú predčasné voľby a úroveň podpory v zahraničí „nezodpovedá očakávaniam prezidentskej kancelárie“, záujem o toto ministerstvo sa znížil, dodal web.

Tridsaťdeväťročná Svyrydenková zastáva od roku 2021 post ministerky hospodárstva, v minulosti pôsobila tiež ako zástupkyňa vplyvného šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka. V apríli stála na čele delegácia, ktorá vo Washingtone dojednala dohodu medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou o nerastných surovinách.