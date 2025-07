Billboardový boss vrahom? Slováka známeho z mafiánskych káuz podozrievajú z vraždy podnikateľa v Chorvátsku

Portál idnes.cz s odvolaním sa na Fischerovho spolupracovníka uviedol, že 51-ročný Slovák požičal Burkovovi 100 miliónov českých korún na nehnuteľnosti v Stredočeskom kraji.

Anton Fischer odišiel so svojim obchodným partnerom Alexom Burkovom do Chorvátska pred týždňom do apartmánov na ostrove Vir, ktoré tam vlastní. V nedeľu 22. júna okolo 10.00 h vydal so svojím obchodným partnerom na lodi k ostrovu Molat, kde sa mali potápať k vrakom starých lodí. Vyplávali z prístavu v Pakoštane a odvtedy Burkova nikto nevidel.

Podľa chorvátskej polície je Fischer podozrivý z vraždy. Jeho známi však tvrdia, že Burkova určite nikto nezabil a len zmizol, pretože mal dlhy.

„Podozrivý sa plavil na ostrov Molat. Podľa vopred premysleného plánu z chamtivosti plánoval, že ho (obchodného partnera Burkova – pozn.) usmrtí. Zabil ho doteraz neurčeným prostriedkom, načo podnikol kroky smerujúce k zatajeniu skutočnosti a dôkazov súvisiacich s preukázaním trestného činu," vysvetľuje obvinenie Fischera chorvátska polícia.

Billboardový boss od začiatku vyšetrovania vinu odmieta. „So zmiznutím Alexa Burkova nemám nič spoločné. Vysadil som ho na Molate a odvtedy som ho nevidel," povedal Fischer v Zadare sudkyni Ive Lovrinovej, ktorá ho poslala do väzby, a to na mesiac, aby polícia mala čas obstarať dôkazy. Policajti už prehľadali Fischerove apartmány. Zároveň so psami prešli celý ostrov Molat. Telo hľadali i potápači, ale zatiaľ márne.

Fischera, jeho syna a jeho spoločníka podľa českých médií vlani juhočeská polícia obvinila z niekoľkých trestných činov v súvislosti s nelegálnymi bilbordami. Kriminalisti ich stíhajú okrem iného pre vydieranie, zastrašovanie a napádanie politikov a aktivistov, ktorí proti čiernej reklame vystupovali. Fischer, ktorému v minulosti súd za vydieranie uložil podmienečný trest, vinu odmietol.

Anton Fischer sa v minulosti volal Anton Cvešper a do Českej republiky sa dostal v čase, keď bol na Slovensku zaradený do programu na ochranu svedkov.

Pred dvadsiatimi rokmi fungoval v slovenskom mafiánskom gangu Takáčovcov a novú identitu dostal v rámci toho, že spolupracoval s vyšetrovateľmi. Fischer už na Slovensku podnikal ako inštruktor potápania.

Portál Seznam Správy pred pár dňami upozornili, že Fischer a Burkov k sebe mali podnikateľsky minimálne posledné mesiace blízko a riešili spolu biznis za desiatky miliónov korún.