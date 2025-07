Dalo by sa na tom ušetriť. Trump pohrozil Muskovi, že mu zoberie dotácie. Pokojne, reagoval miliardár

Americký prezident Donald Trump uviedol, že úrad pre zefektívnenie štátnej správy DOGE by mal preskúmať dotácie pre firmy Elona Muska, ktorý donedávna sám skupinu pre zoštíhlenie výdavkov viedol. Riaditeľ automobilky Tesla a vesmírnej spoločnosti SpaceX vzápätí na svojej sieti X šéfa Bieleho domu vyzval, nech mu teda všetky dotácie zruší.

„Elon možno dostáva väčšie dotácie ako akýkoľvek človek v histórii, a to o dosť, a bez dotácií by Elon pravdepodobne musel zatvoriť krám a vrátiť sa domov do Juhoafrickej republiky,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Trump: Vždy som mal Elona rád. Neviem, či ešte môžeme mať taký vzťah Video

„Už žiadne štarty rakiet, satelity ani výroba elektromobilov – a naša krajina by ušetrila majland. Možno by sme mali nechať DOGE, aby sa na to poriadne pozrel? Veľa peňazí na ušetrenie!“ uviedol Trump.

„Doslova hovorím, zrušte to všetko, hneď,“ reagoval na Trumpov príspevok Musk.

Trump a Musk v konflikte Video

Minulý mesiac došlo k verejnej roztržke medzi Trumpom a Muskom na sociálnych sieťach po tom, ako Musk nevyberavo skritizoval prezidentov návrh zákona o znížení štátnych výdavkov. Musk tiež obvinil prezidenta z nevďačnosti a uviedol, že bez jeho podpory by Trump prehral prezidentské voľby. Trump neskôr povedal, že sa Musk zbláznil a že najjednoduchší spôsob, ako ušetriť miliardy dolárov v štátnom rozpočte, by bolo zrušiť vládne dotácie a kontrakty Muskových firiem. Musk neskôr uviedol, že niektoré svoje výroky o Trumpovi ľutuje.

Čítajte viac Otec najväčšieho boháča na svete, ktorý obdivuje Putina, priletel do Moskvy. O čom bude rečniť po boku Lavrova?

Čítajte viac Votrelec verzus Predátor. Musk proti Trumpovi. Na koho si stavia experti?