14 miliónov úmrtí do roku 2030: Trumpove škrty v chudobných krajinách môžu spôsobiť katastrofu

Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zastaviť väčšinu amerického financovania humanitárnej pomoci v zahraničí by do roku 2030 mohlo spôsobiť viac ako 14 miliónov nadbytočných úmrtí. Tretina z nich by sa pritom týkala detí.

S odvolaním sa na novú štúdiu publikovanú v lekárskom časopise The Lancet to dnes napísal spravodajský web BBC.

Americký minister zahraničia Marco Rubio v marci uviedol, že Trumpova administratíva zrušila asi 80 percent programov Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Spoluautor štúdie Davida Rasella v tejto súvislosti poznamenal, že vplyv týchto škrtov v chudobných krajinách a krajinách so strednými príjmami by bol porovnateľný s vplyvom pandémie či rozsiahleho ozbrojeného konfliktu. Škrty vo financovaní „môžu náhle zastaviť – a dokonca zvrátiť – dvadsať rokov pokroku v oblasti zdravia u zraniteľných skupín obyvateľstva,“ uviedol Rasella, ktorý pôsobí v barcelonskom Inštitúte pre globálne zdravie (ISGlobal).

Štúdia vyšla pri príležitosti konferencie OSN o humanitárnej pomoci, ktorá je najväčším svojho druhu za posledných desať rokov a koná sa tento týždeň v španielskej Seville.

Na základe analýzy údajov zo 133 štátov výskumný tím odhadol, že pomoc od USAID v rozvojových krajinách medzi rokmi 2001 až 2021 zabránila úmrtiu 91 miliónov ľudí. Pomocou modelovania potom vedci odhadli, ako by zníženie financovania o 83 percent, čo je číslo oznámené americkou vládou začiatkom tohto roka, mohlo ovplyvniť úmrtnosť. Na základe predpovedí dospeli k záveru, že do roku 2030 by došlo k 14 miliónom úmrtí, ktorým by sa bez škrtov dalo zabrániť. Údaj by zahŕňal smrť asi 4,5 miliónov detí mladších ako päť rokov.

Trumpova administratíva sa snaží znížiť počet federálnych pracovníkov, čo sa donedávna dialo pod vedením najbohatšieho muža sveta Elona Muska, ktorý stál na čele skupiny pre zefektívnenie štátnej správy. Vláda zároveň USAID viní z podpory ľavicových projektov.

Spojené štáty sú najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci vo svete, pričom takto pôsobili vo viac ako 60 krajinách, prevažne prostredníctvom externých dodávateľov, poznamenala BBC.

Podľa ministra zahraničia Rubia bude naďalej fungovať približne 1000 programov USAID, ktoré budú „efektívnejšie“ spravované prostredníctvom ministerstva zahraničia a v spolupráci s Kongresom.

Situácia v teréne sa však podľa pracovníkov OSN doteraz nezlepšila. Predstaviteľ OSN minulý mesiac BBC povedal, že ľudia v utečeneckých táboroch v Keni „pomaly zomierajú od hladu“ po tom, ako v dôsledku amerických škrtov v humanitárnej pomoci boli potravinové dávky znížené na doteraz najnižšiu úroveň. V nemocnici v Kakume na severozápade Kene BBC videla dieťa, ktoré sa sotva pohybovalo a vykazovalo známky podvýživy, vrátane zvrásnenej a lúpajúcej sa kože.