Od začiatku roka prekročil Lamanšský prieliv rekordný počet migrantov

Takmer 20 000 migrantov sa od 1. januára preplavilo cez Lamanšský prieliv na malých lodiach so Spojeného kráľovstva, uviedla v utorok britská vláda. To je doteraz najvyšší počet v štatistikách za prvý polrok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Doterajší rekord patril roku 2024, keď do Británie priplávalo za prvý polrok 13 489 ľudí, teraz ich bolo 19 982. Iba v pondelok dorazilo do Spojeného kráľovstva na malých člnoch 879 migrantov, čo bol tretí najvyšší počet za jeden deň v tomto roku.

Nové údaje podľa AFP zvýšili tlak na britského premiéra Keira Starmera, ktorý po úspechu v minuloročných voľbách sľúbil, že bude počet migrantov prichádzajúcich do krajiny riešiť.

Trump poslal do Los Angeles Národnú gardu Video

Starmer údajne rokuje s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o dohode, podľa ktorej by sa migranti z malých člnov vracali do Francúzska výmenou za žiadateľov o azyl s rodinnými väzbami v Spojenom kráľovstve. Navrhovanú dohodu by mohli predstaviť počas Macronovej návštevy Londýna na budúci týždeň, dodáva AFP.

Francúzsko tiež zvažuje, že umožní úradníkom zastavovať lode v plytkých pobrežných vodách. Lode, ktoré sa už plavia na mori, francúzske orgány zadržať nemôžu.