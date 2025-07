Americký Senát schválil Trumpov daňovo-výdavkový megabalík. Rozhodol hlas viceprezidenta Vancea

Rozsiahly daňový a výdavkový balík teraz poputuje na schválenie späť do Snemovne reprezentantov po tom, ako Senát v návrhu urobil zmeny.

Republikáni, ktorí majú v 100-člennom Senáte s 53 kreslami tesnú väčšinu, si nemohli dovoliť stratiť viac ako tri hlasy. Proti schváleniu návrhu hlasovali presne traja republikánski senátori, a to Thom Tillis zo Severnej Karolíny, Susan Collinsová z Maine a Rand Paul z Kentucky.

Návrh zákona dlhý 940 strán obsahuje kľúčové priority Trumpovej administratívy, ako sú predĺženie daňových škrtov z roku 2017, nové daňové úľavy, zvýšenie výdavkov na armádu a zabezpečenie hraníc.

Senát hlasoval o zmenách návrhu od pondelka až do utorkového rána miestneho času. Republikánski senátori tiež v zákulisných rokovaniach dlho presviedčali svojich váhajúcich kolegov, aby získali potrebnú podporu vo finálnom hlasovaní.

Republikáni v hlasovaní o zmenách vzdorovali početným snahám demokratov spochybniť prvky legislatívneho balíka vrátane daňových úľav alebo škrtov v programe zdravotného poistenia Medicaid a federálnych potravinových programoch.

„Veľký, krásny zákon“ obmedzuje potravinové a zdravotné dávky pre najchudobnejších Američanov a zároveň poskytuje daňové úľavy ľuďom s vyššími príjmami. Odborníci podľa serveru Axios tvrdia, že tieto škrty by mohli vyvolať vlnu utrpenia – preplnené pohotovosti, nárast chronických zdravotných problémov, viac dlhov za lekársku starostlivosť a viac ľudí trpiacich hladom. Denník The Washington Post poznamenal, že schválenie návrhu by znamenalo najväčšie škrty v americkom sociálnom zabezpečení za posledné desiatky rokov.

Nestranícky Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) zverejnil analýzu, podľa ktorej by v dôsledku prijatia zákona prišlo 11,8 milióna Američanov o poistenie. CBO uviedol, že balík by počas desiatich rokov zvýšil deficit krajiny o takmer 3,3 bilióna dolárov (zhruba 2,8 bilióna eur).