Žiadne opakovanie nebude. Poľský Najvyšší súd potvrdil platnosť prezidentských volieb

Súdu bolo doručených celkovo viac ako 54-tisíc protestov proti volebnému procesu, z čoho 21 bolo uznaných za opodstatnených. Na hromadné podávanie protestov vyzýval koaličný poslanec Roman Giertych, ktorý na sociálnych sieťach zverejnil predvyplnený formulár protestu pre Najvyšší súd.

Podľa súdu mnohé z podaní nespĺňali formálne náležitosti a obsahovali napríklad nezmenené Giertychové rodné číslo alebo ich podali mladistvé osoby.

Generálny prokurátor a minister spravodlivosti Adam Bodnar počas verejného pojednávania vyjadril presvedčenie, že súd nedostatočne preveril všetky podania od občanov. Vyhlásil, že komora pre mimoriadnu kontrolu a verejné záležitosti podľa neho nie je oprávnená o veci rozhodovať a o platnosti by mala rozhodnúť iná komora. Pre reformy bývalej vlády komoru súčasná vláda neuznáva a spochybňuje jej nezávislosť.

Jedna sudkyňa na Bodnara reagovala s tým, že komora posudzovala aj platnosť parlamentných volieb, v ktorých bol zvolený, voči čomu neprotestoval. Predseda štátnej volebnej komisie Sylwester Marciniak pripomenul, že platnosť volieb jednohlasne potvrdila celá ústredná volebná komisia, v ktorej mali zástupcov všetky koaličné strany.

Marciniak uznal, že v niektorých prípadoch nastali chyby v sčítaní hlasov a nie je možné ich zľahčovať. Prešetrenie však podľa volebnej komisie preukázalo, že nemali vplyv na celkový výsledok volieb a týkali sa malého množstva volebných komisií.

Podľa Bodnara občania nemajú možnosť overiť si, či súd ich podanie preveril. „Domnievam sa, že postup pri posudzovaní volebných protestov bol vykonaný povrchne,“ povedal. Podľa neho to môže poškodiť stabilitu poľskej demokracie a ohroziť dôveru občanov voči inštitúciám.

Člen senátu sudcov Bodnarovi oponoval, že súd mal na rozhodnutie 14 dní. Podľa zákona mal rozhodnúť do mesiaca od konania volieb a ľudia mali 14 dní na podávanie protestov. Ak by súd do tohto dátumu nerozhodol, podľa sudcu by to spôsobilo väčší právny chaos okolo platnosti volieb, než pri zvolenom postupe. K uzneseniu súdu boli priložené aj tri odlišné stanoviská sudcov.