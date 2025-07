Taktika ako u teroristov. Rusko verbuje mladých Ukrajincov, aby páchali samovražedné útoky

Devätnásťročný Oleh, ktorý žil na východe Ukrajiny, bol v zúfalej situácii. Vlani sa stal otcom, chcel podporovať dieťa i priateľku, ale nemal zamestnanie.

„Sedel som doma a väčšinou som nerobil nič,“ citovali ho britské noviny. Veľa času trávil na sociálnej sieti Telegram, kde prezeral pracovné ponuky. Zaujal ho odkaz muža, ktorý si hovoril Anton.

„Vravel, že má ľahkú prácu a platí v dolároch. Keď som ho kontaktoval, povedal mi, aby som odfotil súdnu budovu, úrad, kde robili vojenské odvody, a policajnú stanicu v mojom meste. Poslal mi za to 50 dolárov do kryptopeňaženky,“ priblížil Oleh.

Úlohu splnil, no keď mu Anton navrhol, aby v meste podpálil istú budovu, odmietol a prestal sa s ním baviť. Už o niekoľko týždňov sa však cez Telegram spojil s ďalším mužom.

Alexander, ako sa vraj volal, mu sľúbil až tisíc dolárov za zdanlivo nevinnú vec – mal odcestovať do mesta Rivne na západe krajiny a čakať na ďalšie pokyny. Ubezpečil ho, že nebude nič podpaľovať.

Namiesto farby bomba

Oleh sa obával, že to nezvládne, a tak si zavolal na pomoc kamaráta Serhija, otca dvoch detí, ktorý bol tiež bez práce. Ponúkol mu, že si odmenu rozdelia. Alexander Olehovi potom začiatkom februára poslal asi 200 dolárov v kryptomene, aby mal na cestu.

Po celý čas spolu komunikovali len na Telegrame. Ako sa v Rivne ukázalo, ich úlohou bolo vyzdvihnúť batoh a tašku, no nemali ich otvoriť. V ruksaku vraj bola farba, ktorou mali na policajnú stanicu nastriekať protestné heslá proti vojne.

Alexander Olehovi prikázal, aby z tašky vybral škatuľu a šiel s ňou ku vchodu na políciu. Mladíkovi sa to však nepozdávalo, preto škatuľu otvoril. Nenašiel v nej farbu, ale čosi, čo pripomínalo podomácky zhotovenú bombu – trčali z toho drôty a pripojený mobil.

Oleh spanikáril a bežal k najbližšiemu policajtovi, aby mu to ukázal. V tej chvíli sa však naňho i na Serhija vrhli agenti kontrarozviedky SBU (Služba bezpečnosti Ukrajiny), ktorí ich sledovali od chvíle, keď si výbušninu prevzali. Rušili aj signál, aby ju nebolo možné na diaľku odpáliť.

Keby nebolo ich zásahu, z Oleha by sa stal zrejme samovražedný atentátnik, a to bez toho, aby o tom tušil. V ruksaku objavili bombu plnú skrutiek a klincov, menšia výbušnina bola i v taške. Na policajnej stanici sa to hemžilo ľuďmi. Ak by bomba vybuchla, bol by to masaker.

Pracovníci SBU ten scenár už poznali. Len tri dni predtým sa v Rivne odohral podobný útok. Nezamestnaný 21-ročný Ukrajinec sa dal na Telegrame naverbovať neznámymi osobami, vyzdvihol si tašku s ukrytou výbušninou a odniesol ju na vojenské odvodové stredisko. Následná explózia ho zabila, osem vojakov utrpelo zranenia.

Výbušné zariadenia zhotovili tak, aby „objednávatelia“ poznali ich presnú polohu a mohli ich pomocou mobilu v správnej chvíli aktivovať.

Peniaze aj vyhrážky

Podľa SBU stoja za týmito útokmi ruské spravodajské služby. Celkovo údajne došlo k viac ako desiatim podobným činom, pri ktorých páchateľ zahynul alebo sa zranil.

Ako pre Guardian uviedol hovorca ukrajinskej kontrarozviedky Artem Dechtiarenko, začali s tým už na jar minulého roka. Spočiatku sa zameriavali len na podpaľovanie vojenských vozidiel, odvodových stredísk alebo pôšt na západe Ukrajiny.

Nábor zakaždým prebiehal na Telegrame. „Kurátori“, ako SBU nazvala ruských „verbovačov“, volia rôznu taktiku, aby mládež nalákali – či už peniaze, prehováranie alebo vydieranie.

Väčšinou začínajú s nenáročnými úlohami, ako to bolo aj pri Olehovi. Žiadajú napríklad, aby zverbovaný „agent“ vyfotil nejaké objekty, prípadne vytlačil alebo rozniesol letáky.

„Niekedy používajú vyhrážky, inokedy sú priateľskí a povzbudzujú. Záleží na tom, kto agenta vyberá. Na ľudí skúšajú rôzne psychologické manipulácie,“ vysvetlil britským novinám Dechtiarenko. To, že sú Rusi, zvyčajne nepriznajú. Vystupujú skôr ako Ukrajinci, unavení z dlhej vojny.

Ak im obete sadnú na lep a splnia prvé úlohy, je už pre ne ťažké z toho vykľučkovať. „Kurátori“ im totiž pohrozia, že ich udajú za to, čo spravili, alebo na nich vyťahujú iné kompromitujúce materiály.

Asi koncom minulého roka sa Rusko podľa SBU rozhodlo, že situáciu treba vyhrotiť, a od podpaľovania prešlo k bombovým útokom, ktoré sa ponášajú na činnosť teroristických skupín.

„Začali s hromadným náborom Ukrajincov na umiestňovanie bômb – do áut, v blízkosti odvodných centier, policajných oddelení a tak ďalej,“ opísal Dechtiarenko.

Od začiatku uplynulého roka zadržala SBU vyše 700 ľudí pre podozrenie zo sabotáže, podpaľačstva či terorizmu. Mnohí z nich sú bez práce alebo potrebujú peniaze na svoje závislosti. Zhruba štvrtinu tvoria tínedžeri, najmladším páchateľom je iba 11-ročné dievča z Odeskej oblasti.

Hrozba pre Západ?

Ukrajinská kontrarozviedka predpokladá, že „kurátormi“ sú zrejme dôstojníci ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU alebo federálnej bezpečnostnej služby FSB, prípadne si na to najímajú skúsených ľudí.

Závery vyšetrovania naznačujú, že úlohy pre zverbovaných „agentov“ i rozdeľujú. Jedného napríklad poveria, aby podľa dodaného návodu zhotovil bombu, ďalší si ju prevezme a doručí na miesto.

V Rivne nedávno z výroby výbušnín obvinili dospievajúcu dievčinu. Aj tú zlanárili na Telegrame a zaslali jej videonahrávky, aby z dostupných surovín vedela spraviť trhavinu.

„V niektorých prípadoch agenti nielenže nastražia bombu, ale nevedomky zohrajú úlohu samovražedného atentátnika. Rusi vyhadzujú do vzduchu svojich vlastných agentov. To sa stáva bežnou praxou,“ zhodnotil hovorca SBU.

Pokiaľ ide o Olehov prípad, útoku sa síce podarilo zabrániť, no kto ho zosnoval, neodhalili. Skutočnú identitu Alexandra SBU nezistila. Oleh s kumpánom skončili za mrežami, čaká ich súd a hrozba väzenia.

Ako sa však proti takým praktikám brániť? SBU stavila na prevenciu a osvetu. Aby zabránila náboru mladistvých Ukrajincov, na školách spustila informačnú kampaň, zriadila i linku, kde možno ohlasovať akékoľvek podozrivé aktivity či účty na Telegrame.

Podľa Guardianu je otázne, či sa tieto nové ruské metódy hybridnej vojny obmedzia len na Ukrajinu, alebo ich Kremeľ použije aj proti Západu.

„Ukrajina je testovacím územím pre ruskú konvenčnú a hybridnú vojnu. Pozrite sa na kybernetické a podpaľačské útoky, na sabotáže na železniciach. Tu ich testujú a potom to robia v západných krajinách,“ upozornil britské noviny nemenovaný ukrajinský zdroj.