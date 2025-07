Zlyháva ruská ofenzíva alebo bude horšie? USA nedodajú Ukrajine sľúbené zbrane

Americké záujmy?

„Podľa zdrojov už začiatkom júna padlo rozhodnutie o pozastavení časti pomoci, ktorú sľúbila ešte Bidenova vláda. Účinnosť však nadobudlo až teraz, keď Ukrajina odráža ruské raketové a dronové útoky na civilné ciele v Kyjeve a inde, ktoré sú najväčšie od začiatku vojny,“ napísal portál Politico, ktorý ako prvý informoval o tom, čo sa stalo.

Guľomet ako zastaraná zbraň? Ukrajinci s ním kosia ruské drony Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Prečo Kyjev nedostane to, čo potrebuje, hoci minimálne časť vojenského vybavenia je už vraj zaplatená a je v skladoch v Poľsku? Oficiálnym dôvodom je, že audit vraj ukázal, že samotným Američanom chýbajú niektoré zbrane.

„Rozhodnutie uprednostniť záujmy Spojených štátov bolo prijaté po revízii ministerstva obrany, ktorá sa týkala vojenskej podpory a pomoci našej krajiny iným štátom na celom svete. Sila ozbrojených síl Spojených štátov zostáva nespochybniteľná – stačí sa opýtať Iránu,“ reagovala na zverejnenie informácie o pozastavení pomoci Anna Kellyová, zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu, pričom upriamila pozornosť na nedávne bombardovanie jadrových zariadení režimu v Teheráne.

Drony Prymara: ukrajinská jednotka duchov loví Rusov Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Medzi nedodanými vecami sú rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, navádzané delostrelecké granáty, strely Hellfire a ďalšie rakety, ktoré Ukrajina odpaľovala zo svojich stíhačiek F-16 a dronov. Ich nedostatok sa určite prejaví na bojisku, keďže Ukrajina naďalej odráža nové útoky ruských síl,“ pripomenulo Politico.

Kyjev vopred nevedel, čo sa stane. „Je to zoznam najdôležitejšej pomoci, ktorú Ukrajina zúfalo potrebuje na boj a bez ktorej zomrie oveľa viac Ukrajincov. Nočné bombardovanie ukrajinských miest bude teraz pre Rusko efektívnejšie a ukrajinská schopnosť reagovať bude obmedzená. Keby Putin mohol spísať zoznam zbraní, pri ktorých chce, aby ich Trump Ukrajine nedal, bol by to tento,“ napísal v komentári Phillips O’Brien, profesor strategických štúdií na University of St Andrews v Škótsku.

Priority v Ázii

Kto je Elbridge Colby, ktorý stojí za rozhodnutím? Je to námestník ministra obrany pre politiku, čo je tretí najdôležitejší post v Pentagone. Colby sa však dá označiť za mozog celej organizácie. Vrcholom kariéry šéfa Pentagonu Peta Hegsetha bolo moderovanie v televízii Fox News a jeho štátny tajomník Steve Feinberg je v prvom rade biznismen.

Colby má skúsenosti z akademickej sféry, pôsobil už v prvej Trumpovej vláde a jeho starý otec šéfoval CIA. Jeho predstavy o medzinárodných vzťahoch a obrane sa dajú zjednodušene zhrnúť tak, že USA by sa mali viac zamerať na hrozbu Číny a indo-pacifický región a menej na Európu a problémy s Ruskom.

V súvislosti s nedodaním zbraní Colby podľa portálu Axios vysvetlil, že Pentagon naďalej ponúka prezidentovi robustné možnosti na pokračovanie vojenskej pomoci Ukrajine. „Zároveň ministerstvo dôkladne skúma a prispôsobuje svoj prístup k dosiahnutiu tohto cieľa, pričom zachováva pripravenosť amerických síl, aby plnili obranné priority vlády,“ zdôraznil.

Je dobre známe, že Colby nikdy nebol veľkým fanúšikom masívnej podpory Kyjeva. Ešte než vo februári 2022 šéf Kremľa Vladimir Putin spustil veľkú inváziu, pre denník Wall Street Journal napísal, že USA by na starom kontinente nemali byť veľmi aktívne. Článok mal názov: Ukrajina odvádza pozornosť od Taiwanu.

„Mnohí v americkom zahraničnopolitickom establišmente tvrdia, že vhodnou reakciou USA na akúkoľvek inváziu je rozsiahle nasadenie amerických vojsk na kontinent. To by bola vážna chyba,“ uviedol Colby v článku publikovanom 13. februára 2022. Veľký ruský útok sa začal 24. februára.

Pozastavenie dodávok zbraní prišlo v čase, keď Rusko naozaj stupňuje vzdušné útoky a chváli sa úspechmi na bojisku. Vraj prvý raz ovládlo časť územia v Dnipropetrovskej oblasti, čo Ukrajina poprela, a údajne už kontroluje celý Luhanský región.

Je to veľká plánovaná letná ruská ofenzíva? „Rusi sa snažia a vytvárajú tlak. Ak je to však naozaj tá ohlasovaná ofenzíva, tak zatiaľ zlyháva. Myslím si, že Moskva mala väčšie a grandióznejšie plány,“ reagoval pre Pravdu Volodymyr Dubovyk, expert na medzinárodné vzťahy z Odeskej národnej univerzity I. I. Mečnikova.

Na druhej strane odborník priznáva, že situácia sa pre Ukrajinu môže zhoršiť. „Ak je to, čo vidíme, len predohra pred niečím rozsiahlejším, čo sa stane v júli a auguste, potom nás, samozrejme, čaká veľa problémov,“ priznal Dubovyk.

Povzbudené Rusko

A neistota súvisiaca s americkou podporou Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou iba povzbudí.

„Peniaze z USA sú takmer vyčerpané, zbrane už neprichádzajú. Kongres naposledy podporil Ukrajinu vlani v apríli. Európania stále nejaké financie a zbrane posielajú a niektoré krajiny dokonca robia veci porovnateľné s americkou podporou. Ale, ako vieme, existujú niektoré druhy zbraní, ktoré vedia dodať len Spojené štáty a ktoré Ukrajinci používajú a potrebujú. Preto sa opäť diskutovalo o systémoch Patriot,“ povedal Dubovyk.

O protivzdušnej obrane debatoval minulý týždeň na okraji summitu NATO v Haagu šéf Bieleho domu Donald Trump s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Republikán povedal, že zváži, že Kyjevu dodá ďalšie patrioty.

Toto Trumpovo vyhlásenie však vo svetle pozastavenej pomoci vyznieva len ako prázdne gesto. Rovnako ako jeho výzvy, aby Putin vojnu zastavil. Až na pár rétorických výpadov proti šéfovi Kremľa Trump od nástupu do úradu v januári neurobil nič, čím mohol Moskvu presvedčiť, aby sa pripojila k pokoju zbraní. Kyjev pritom už 11. marca oznámil, že súhlasí s 30-dňovým bezpodmienečným prímerím.