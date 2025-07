Na summit BRICS nepoletia prezidenti Ruska ani Číny. Putin sa obáva zatykaču. Prečo bude chýbať Si Ťin-pching?

Tohtoročného summitu krajín BRICS, ktorý sa začína na konci týždňa v Riu de Janeiro, sa osobne nezúčastní čínsky prezident Si Ťin-pching. Oznámilo to dnes podľa agentúr čínske ministerstvo zahraničných vecí. V Brazílii prezidenta nahradí premiér Li Čchiang. Do Ria de Janeiro nedoletí ani ruský prezident Vladimir Putin a to kvôli zatykaču Medzinárodného trestného súdu (ICC), uviedol Kremeľ.