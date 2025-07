Globálny plán WHO. Organizácia volá po radikálnom zvýšení cien tabaku, alkoholu či sladených nápojov

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) so sídlom v Ženeve vyzýva krajiny, aby do roku 2035 zvýšili ceny tabakových výrobkov, alkoholu a sladených nápojov najmenej o 50 percent prostredníctvom spotrebných daní.

Tieto príjmy by podľa organizácie mohli byť použité na financovanie boja proti srdcovocievnym ochoreniam, rakovine a cukrovke 2. typu.

Jednorazové zvýšenie cien o 50 percent do roku 2035 by mohlo počas nasledujúcich 50 rokov zabrániť až 50 miliónom predčasných úmrtí, uviedla správa, ktorú v roku 2024 zverejnila pracovná skupina Healthcare Tax Policy s podporou neziskovej organizácie Bloomberg Philanthropies.

Čítajte viac Je Trump ako Kotlár? WHO nás ošklbáva o peniaze, tvrdí. Čo hrozí, ak USA vystúpia zo Svetovej zdravotníckej organizácie

Iniciatíva WHO „3 by 35“ si kladie za cieľ vyzbierať za desať rokov jeden bilión dolárov na investície do zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej ochrany. „Cieľom iniciatívy je zníženie škodlivej spotreby, záchranu životov a generovanie dôležitých verejných príjmov,“ uviedla WHO vo svojom vyhlásení.